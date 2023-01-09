Альфа-банк передал Euroclear все документы для разблокировки активов клиентов

Альфа-банк передал депозитарию Euroclear список клиентов и их активов с информацией о новых местах хранения, сообщается в Telegram-канале «Альфа-инвестиций».

«Ранним утром 7 января Альфа-Инвестиции передали Минфину Бельгии и Euroclear список клиентов и их активов с информацией о новых местах хранения. Теперь разблокировка активов зависит в основном от европейских регуляторов. После 15 января расскажем вам о статусе перевода»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Euroclear — бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на расчетах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании этих ценных бумаг. Это один из двух европейских международных центральных депозитариев ценных бумаг, другим является Clearstream.

Ранее НРД, через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг, попал под санкции Евросоюза. В результате большинство российских держателей ценных бумаг не могут ни продать их, ни получить дивидендные или облигационные выплаты.

В середине декабря Альфа-банк и ряд других российских финансовых институтов (брокеров и банков) направили в Минфин Бельгии документы для получения специальной лицензии, которая позволит разблокировать замороженные в депозитарии Euroclear активы. Соответствующий запрос был направлен также в Минфин Люксембурга для разблокировки активов в Clearstream.

Позднее лицензии были предоставлены, и российские инвесторы получили возможность перевести активы на другие площадки. Европейские регуляторы постановили, что Euroclear и Clearstream должны прекратить все отношения с НРД до 7 января. Российский депозитарий признавал, что эти требования невыполнимы: на его счетах есть в том числе активы лиц под персональными санкциями, и никаких операций с ними проводить нельзя. Российские инвестор до сих пор не получили доступ к замороженным активам.

Подробнее о том, остались ли у граждан РФ шансы вернуть на счета граждан акции и дивиденды — в материале «Ъ FM» «Бумаги заблокировались в Европе».

Эрдни Кагалтынов