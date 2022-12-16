Альфа-банк обратился в Минфин Бельгии за разрешением на операции с активами

Альфа-банк 13 декабря направил в Минфин Бельгии документы для получения специальной лицензии, которая позволит разблокировать замороженные в депозитарии Euroclear активы. Речь идет о ценных бумагах в долларах, евро и других валютах, а также о начисленных по ним купонах и дивидендах. Документы для получения лицензии направила и компания «Альфа-капитал».

«Гарантировать получение лицензии мы не можем, но шансы есть, и не маленькие. Будем ждать решения регулятора и сразу же расскажем о результате. Все расходы по этой процедуре мы взяли на себя. Подавать индивидуальное заявление на разблокировку необязательно — наша заявка учитывает интересы всех клиентов»,— сообщается в Telegram-канале «Альфа-инвестиции».

2 декабря для получения разрешения на операции с акциями в Минфин Бельгии также обратилась группа компаний FinEx.

В марте, после начала военной операции России на Украине, европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД), из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. 3 июня Евросоюз ввел прямые санкции в отношении НРД. По итогам третьего квартала 2022 года Euroclear заработала €340 млн за счет антироссийских санкций.

Милена Костерева