ЦБ ослабил системные связи

Банк России объявил о новых мерах поддержки банковского сектора в условиях санкций. Обычно участники рынка к таким инициативам относятся положительно, ну в крайнем случае нейтрально: дареному коню в зубы не смотрят. Однако одна из мер, вступающая в силу со следующего года, а именно временное обнуление требований по надбавкам к нормативам достаточности капитала, вызвала у банкиров неоднозначную реакцию.

Банк России объявил о новых мерах поддержки банковского сектора в условиях санкций. Обычно участники рынка к таким инициативам относятся положительно, ну в крайнем случае нейтрально: дареному коню в зубы не смотрят. Однако одна из мер, вступающая в силу со следующего года, а именно временное обнуление требований по надбавкам к нормативам достаточности капитала, вызвала у банкиров неоднозначную реакцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

С 2020 года банки РФ должны поддерживать надбавку в размере 2,5% к достаточности капитала. Для крупнейших игроков дополнительно установлена надбавка в 1% за системную значимость. То есть допустимый уровень достаточности капитала с учетом надбавок должен составлять 10,5% для банков с универсальной лицензией и 11,5% — для системно значимых кредитных организаций.

В 2022 году в случае невыполнения нормативов банки получали запрет на выплату дивидендов. С 2023-го ЦБ отменяет надбавки к нормативам достаточности капитала в обмен на ограничения, но не запрет по дивидендам. На восстановление надбавок дадут пять лет, а график будет единым для всех банков, которые решат воспользоваться опцией.

Разницы между банками, попавшими под санкции и нет, регулятор не делает — именно это и вызвало вопросы участников рынка. Игрокам под блокирующими санкциями льготы дают всего лишь возможность соблюдать требования ЦБ в части достаточности капитала. Между тем банки, не попавшие под санкции, могут использовать льготы для наращивания бизнеса за счет покупки кредитных портфелей или даже конкурентов. И мы видим примеры тех, кто успешно реализуют эти возможности, например, Экспобанк, «Уралсиб», «Тинькофф».

Между тем именно разделения банковского сектора по признаку санкций хотел избежать ЦБ. Еще 26 мая, выступая на встрече Ассоциации банков России глава регулятора Эльвира Набиуллина указывала, что надо выработать подходы к борьбе с тем, что уже многие начали называть «санкционным арбитражем». «Очень важно, чтобы банковская система не раздробилась на два изолированных сегмента (санкционный и нет.— “Ъ”)… Одна из приоритетных задач, чтобы у нас банковская система оставалась единой»,— подчеркивала глава ЦБ.

Однако, по мнению представителей попавших под санкции банков, изменением формата послаблений ЦБ усилит разрыв. Возможно, потому, что в первую очередь регулятор заботился о поддержании роста кредитования в непростые времена, именно так объясняли обнуление надбавок в ЦБ. Или потому, что значимые для самого ЦБ и государства сделки (покупка ВТБ «Открытия» или ПСБ СМП-банка) пройдут вне зависимости от достаточности капитала игроков.