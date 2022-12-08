Купоны ушли на капитальную позицию

Отказ ВТБ от выплаты купонов по «вечным» субординированным облигаций привело к существенному падению их котировок. Кроме того, инвесторы на время потеряли интерес и к аналогичным бумагам других банков. Банк обещает вернуться к выплатам после реализации мер «по укреплению капитальной позиции». Вместе с тем в предшествующие, более тяжелые с точки зрения финансового положения, месяцы банк исправно платил купоны. Эксперты не исключают связи этого решения с предстоящей сделкой по покупке «ФК Открытие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Реакция на решение ВТБ отказаться от выплаты части купонов по бессрочным субординированным облигациям негативно отразилась на котировках ценных бумаг. Эти бумаги представлены на Московской бирже, хотя их нельзя отнести к числу ликвидных. Тем не менее рублевые выпуски упали в цене до 45−70% от номинала, долларовые — до 35% от номинала, в евро — до 30−50% от номинала. В большинстве случаев котировки откатились до минимумов весны этого года.

Кроме того, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев отмечает, что уже во вторник в моменте акции банка на фоне этой новости падали на 7,5%, хотя затем немного восстановились.

На торгах в среду акции ВТБ выглядели хуже индекса Московской биржи.

Портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист отмечает, что решение стало полной неожиданностью для инвесторов. «Банк уже несколько месяцев не раскрывает свои результаты, поэтому мы не знаем его финансовое положение и почему он решил не платить»,— указывает он. Это решение негативно повлияло и на суборды других банков — днем в среду «мы наблюдали полное отсутствие заявок на покупку в этом сегменте рынка», отмечает господин Жорнист.

В начале недели ВТБ принял решение (опубликовано во вторник 6 декабря) об отказе выплачивать купоны по 12 выпускам субординированных облигаций (номинированных в рублях, долларах и евро), выпущенных в РФ. Это касается купонов всех выпусков с выплатой в феврале-мае следующего года (на общую сумму 10 млрд руб. исходя из текущих котировок доллара и евро) и пяти выпусков с выплатой августе-ноябре следующего года (7 млрд руб.). Кроме того, банк не будет выплачивать текущий купон по вечному выпуску еврооблигаций (6,65 млрд руб.), обнулив также следующий купон, выплачиваемый через полгода (до возобновления выплаты банком дивидендов по обыкновенным акциям).

Как пояснил ранее ВТБ, решение временное, а реализуемые меры «по укреплению капитальной позиции» позволят «в перспективе вернуться к выплате купонного дохода по этим выпускам». Кроме того, банк рассматривает возможность замены еврооблигаций «на локальный рублевый субординированный инструмент».

Вместе с тем отказываться от выплат купонов даже без указания причин эмитент может только в отношении «вечных» субординированных облигаций, средства от которых учитываются в капитале первого уровня.

Как отметила партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева, «условиями выпусков предусмотрено право эмитента принять решение об отказе от погашения купонов в одностороннем порядке, уведомив об этом держателей бумаг». Адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде указывает, что бессрочные облигации предназначены только для квалифицированных инвесторов, поэтому «у эмитента есть больше прав, если сравнивать с обычными инструментами». При этом, по ее словам, «не требуется ставить такое право под какое-либо условие, в том числе под условие ухудшения финансовой устойчивости эмитента». Кредитор же ни в случае отказа эмитента от выплаты купона, ни в любом другом случае не может требовать досрочного погашения облигаций, поясняет госпожа Менде.

По словам старшего аналитика мультисемейного офиса ITS WM Георгия Окромчедлишвили, это обстоятельство делало «вечные» облигации очень привлекательным инструментом финансирования для ряда банков, которым нужно было выполнять нормативы по структуре капитала. «Они согласны были при этом платить инвесторам больше по купонам, чем в случае обычных облигаций»,— отмечает он. Выпуски субординированных облигаций ВТБ активно размещал в конце 2020 года и весь 2021 год. При этом ставки на ближайшие купонные периоды довольно большие — 10–13% годовых в рублях, 5–7,3% годовых в долларах, 3,75–6% годовых в евро. Вместе с тем банк не имеет права выплачивать дивиденды, пока не возобновит начисление и выплату купонов по вечным субордам, указывает руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитал» Алексей Булгаков.

В этом году ряд банков (ХКФ-банк и Совкомбанк) также перестали платить купоны по «вечным» субординированным облигациям. Такие решения были связаны с тем, что банки не могли провести выплаты в интересах всех инвесторов — как зарубежных, так и российских. При этом Совкомбанк недавно обменял часть прежних выпусков на субординированные облигации нового выпуска.

Вместе с тем в этом году другие банки, в том числе и сам ВТБ, выплачивали купоны по вечным субордам, но уже в рублях безотносительного того, в какой валюте были они выпущены.

Алексей Булгаков пояснил, что «банки под санкциями (МКБ, "Альфа", ранее — ВТБ) выплачивают купоны по вечным субордам только по бумагам с правами, учитываемыми в НРД».

Выплаты проводились в период, когда банковская система была глубоко убыточной (согласно данным ЦБ, по итогам полугодия убыток достигал 1,51 трлн руб.). При этом глава ВТБ Андрей Костин в ноябре заявлял, что банк уже начал работать с прибылью (хотя по итогам года будет убыток), а на следующий год банк запланировал «достаточно большую прибыль». Евгений Жорнист не исключает, что такое решение может быть связано с покупкой ВТБ банка «ФК Открытие». «Официально о том, как именно будет структурирована эта сделка, еще не сообщалось, но, если покупка будет оплачиваться кэшем, это приведет к снижению капитала ВТБ»,— отмечает портфельный управляющий.

Дмитрий Ладыгин, Виталий Гайдаев, Ксения Куликова