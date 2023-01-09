«Ведомости»: сумма ущерба по делу Бориса Зимина превышает 1 млн рублей

Сумма ущерба по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) против предпринимателя и благотворителя Бориса Зимина* (признан иностранным агентом) превышает 1 млн руб., сообщил «Ведомостям» источник, близкий к следствию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Зимин (признан иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Борис Зимин (признан иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 9 января, стало известно, что МВД возбудило против Бориса Зимина уголовное дело и объявило его в розыск. Несколько российских СМИ сообщили, что уголовное преследование предпринимателя связано со сделкой по отчуждению простых акций BelkaCar LTD (головная компания каршеринга). Позднее эту информацию подтвердил адвокат Бориса Зимина. В комментарии для RTVI Борис Зимин заявил, что уголовное дело против него — политическое.

Борис Зимин — сын основателя «Вымплекома» Дмитрия Зимина. Борис Зимин был одним из основателей Zimin Foundation и Sreda Foundation, которые поддерживают российские независимые некоммерческие организации и СМИ. С 2011 года он публично поддерживает проекты оппозиционера Алексея Навального. В 2021 году Борис Зимин также оплатил перелет в Германию и лечение в клинике Шарите в Берлине для Алексея Навального. В 2020 году Борис Зимин покинул Россию и переехал в Израиль.

Эрдни Кагалтынов