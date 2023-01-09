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Коммерсантъ FM
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СМИ: уголовное дело Зимина связано со сделкой по отчуждению акций BelkaCar LTD

Против предпринимателя и благотворителя Бориса Зимина (признан иностранным агентом) возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации ТАСС, уголовное преследование предпринимателя связано со сделкой по отчуждению простых акций BelkaCar LTD (головная компания каршеринга). В комментарии для RTVI господин Зимин заявил, что уголовное дело против него — политическое.

Борис Зимин

Борис Зимин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Борис Зимин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Фигуранты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере совершили сделку по отчуждению простых акций компании BelkaCar Ltd. Следственные действия продолжаются, назначен ряд экспертиз, в том числе экономических»,— сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Источник РБК также подтвердил, что против Бориса Зимина возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По его словам, следствие просит заочно арестовать его до 15 февраля. Других подробностей дела не приводится.

«Политика. Что бы формально ни было указано на сайте МВД. Мой случай — еще одно грустное и страшное свидетельство низведения закона и всей правовой системы к инструменту, к оружию»,— сказал Борис Зимин RTVI.

Утром 9 января стало известно, что Бориса Зимина объявили в федеральный розыск. Также в Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте полного тезки господина Зимина по статье о мошенничестве. Заседание по делу назначено на 11 января.

Борис Зимин — сын основателя «Вымплекома» Дмитрия Зимина. Господин Зимин был одним из основателей Zimin Foundation и Sreda Foundation, которые поддерживают российские независимые некоммерческие организации и СМИ. С 2011 года он публично поддерживает проекты оппозиционера Алексея Навального. В 2021 году Борис Зимин также оплатил перелет в Германию и лечение в клинике Шарите в Берлине для господина Навального.

Борис Зимин не живет в России с 2004 года. В 2020 году он переехал в Израиль.

Ранее «Ъ» писал, что по делу о хищении контрольного пакета акций BelkaCar арестованы бизнесмены Ральф Новак и Ильнур Азмуханов. По делу также проходит соучредитель и исполнительный директор швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group, гражданин ФРГ Фабиан Кройхер. По версии следствия, они похитили 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd, ущерб по делу составляет в €47 млн. Потерпевшим по делу проходит немецкий инвестор Бенедикт Соботка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сделки с акциями оказались арестными».

Олеся Павленко

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