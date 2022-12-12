Twitter дополняет сообщения

Twitter увеличит максимальную длину постов почти в 15 раз, с 280 до 4 тыс. знаков. Об этом сообщил новый владелец соцсети Илон Маск. Также платформа перезапускает платную подписку: теперь ее обладатели смогут, в частности, редактировать публикации, создавать видеоаватары, а также получить синюю галочку после верификации аккаунта. Обойдется она в $11 в месяц на iOS и $8 — за веб-версию. Кроме того, соцсеть введет особые галочки золотого цвета для компаний и серые для правительственных аккаунтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Смогут ли такие изменения удержать старую аудиторию и привлечь новую? Вероятно, площадку ожидает всплеск активности, но он может оказаться краткосрочным, отметила сооснователь Vinci Agency Мария Лапук: «Судя по тому, что произошло с Telegram после введения платной подписки, в Twitter эта опция тоже будет востребована, и в первое время точно мы увидим какой-то рост подписок. Дальше все будет зависеть от того, какие новые элементы для пользователей появятся. Это хороший способ монетизации, в отличие от количества знаков. Я не очень верю, что последняя опция станет популярной, потому что есть сложившийся паттерн. Twitter — это площадка, на которой нужно излагать свои мысли коротко».

Правда, случай с Telegram иной, уверен попросивший об анонимности администратор одного из крупнейших русскоязычных блогов в Twitter «Усы Пескова». По его мнению, из-за введенных Илоном Маском новшеств соцсеть только проиграет: «Twitter в таком случае теряет свою фишку — это короткие, максимально сжатые мысли, выраженные в тексте, — и превращается в тот же Facebook (прим. ред.: соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Наш блог вряд ли будет расширять свои тексты, он останется в рамках прежних 140 символов.

Сомневаюсь, что можно расширить аудиторию Twitter за счет увеличения числа знаков.

Ведь те, кто пишет много, используют в основном Facebook, и вряд ли они обратят свое внимание на другую соцсеть. Возможно, конечно, пользователи станут просто дублировать свои тексты в Twitter, но непонятно, как это даст прирост аудитории. В Twitter как раз шли за тем, чтобы читать некие breaking news, быстрые, оперативные и короткие. Теперь их место займут некие текстовые полотна. Кроме того, непонятно, как будет строиться лента с такими постами.

Что касается эмодзи и видеоаватаров, не уверен, что люди, которые сидят в Twitter, захотят платить деньги за то, чтобы у них шевелилась аватарка. В Telegram, например, это преподносилось как поддержка проекта. В Twitter это больше похоже на то, что новый владелец просто хочет заработать больше денег».

При этом изменения в Twitter давно были необходимы, ведь пользователям приходилось порой прибегать к помощи сторонних сервисов, подчеркнул автор подкаста про технологии BeardyCast Сергей Епихин. По его мнению, в конечном итоге это привлечет новых рекламодателей:

«Сейчас некоторые пользователи и так публикуют длинные сообщения — это называется Twitter-треды. И такую цепочку из 30-50 постов не очень удобно читать. Для удобства людей появились даже специальные боты, которые собирали отдельные сообщения в один текст. Так что Илон Маск просто решил перестать использовать какие-то сторонние решения и предоставил возможность на своей платформе выкладывать длинные сообщения.

Кроме того, Twitter — соцсеть, которая не всегда подразумевает присутствие пользователя на самой платформе. Ты можешь в свободное время открыть соцсеть, пролистать ленту и закрыть. Появление же длинных постов увеличит время пребывания пользователя на площадке. А чем оно больше, тем сильнее рекламодатели заинтересованы в продвижении здесь своих брендов. То есть это тоже может привлечь дополнительные деньги, которые сейчас для Twitter важны».

Платная подписка Twitter Blue существовала в соцсети и ранее, но она не включала в себя верификацию и стоила около $5. После покупки соцсети Илон Маск сообщил о намерении добавить в услугу новые функции и повысить ее стоимость. Между тем многие пользователи уже раскритиковали это решение. Так, известный американский писатель Стивен Кинг пообещал покинуть Twitter после введения платной верификации аккаунта.

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Сабина Адлейба