Пользователи «отписались» от Илона Маска

Почти 10 млн подписчиков выступили за то, чтобы Илон Маск сложил полномочия главы компании. Ранее миллиардер запустил в своем личном аккаунте опрос, принять участие в котором могли все желающие. И 57% проголосовавших поддержали его отставку. Предприниматель, в свою очередь, пообещал прислушаться к мнению пользователей. Пойдет ли миллиардер на поводу у аудитории? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / Invision / AP Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Илон Маск возглавил Twitter с намерением спасти пользователей любимой соцсети от цензуры и ограничений, но что-то пошло не так. За неполные два месяца пребывания на посту гендиректора миллиардер успел разругаться с лидерами мнений по поводу платных знаков верификации, уволить половину штата компании и несколько раз поменять стратегию модерации контента. И все это не прошло для бизнеса бесследно — рекламодатели начали сворачивать работу с площадкой.

Итак, доходы Twitter падают, а долги перед банками никуда не деваются. Для Илона Маска это начало конца, и чтобы спасти компанию, ему придется уступить кресло кому-то другому, полагает главный аналитик инвесткомпании «Иволга Капитал» Марк Савиченко: «Операционный денежный поток, которого достиг Twitter в прошлом году, составил более $600 млн. И в то время это было нормально, потому что на компании значился примерно сопоставимый долг. Но он значительно вырос, а доходы, вероятно, будут снижаться.

При кратном росте задолженности это действительно создает дефолтные риски.

Так что у Илона Маска есть сильная мотивация спасать Twitter, потому что он уже вложил в соцсеть много своих денег. Бизнесмен станет делать все, что в его силах, будет искать какие-то внешние инвестиции и, возможно, продолжит вкладываться в нее сам».

Похоже, Маск уже начал этот процесс. По данным СМИ, недавняя продажа предпринимателем части пакета акций компании Tesla связана как раз с погашением долга Twitter. Управление соцсетью стоило миллиардеру также лидерства в списке богатейших людей мира. Но эта вершина для Маска уже покоренная, а вот реформирование Twitter — это новый вызов, подчеркнул аналитик агентства Bloomberg Мэттью Блоксхэм:

«С финансами у Маска уже не так хорошо, как было полгода назад. Его со всех сторон обложили акционеры Tesla, банкиры, которые финансировали сделку с Twitter, инвесторы самой соцсети. Но все это его мало беспокоит. Несколько лет назад он уже ставил на Tesla все, так что не думаю, что деньги — это его основная мотивация. Он слишком сложный человек, чтобы смириться с ролью соинвестора или финансиста. Независимо от того, является он генеральным директором или нет, Маск явно все равно будет влиять на политику Twitter, просто непублично. Он был одержим этой соцсетью в течение многих лет. Трудно представить, что это навязчивая идея исчезнет за одну ночь».

Сам бизнесмен неоднократно говорил о том, что готов передать Twitter в руки новым управленцам, а теперь провел голосование среди пользователей. По его итогам с отрывом в 14% победили сторонники ухода Маска из компании. Последовательным шагом было бы повиноваться аудитории и освободить кресло CEO, вот только вряд ли бизнесмен пойдет на это, отметил гендиректор агентства Changellenge Андрей Алясов:

«Результаты работы любого генерального директора определяются явно не по итогам месяца работы или даже двух. Обычно нужно ждать минимум полгода. Что касается этого онлайн-голосования, то в мире приняты разные форматы подведения итогов подобных опросов. То есть решение может быть принято, если "за" проголосовало как простое большинство, так и 2/3 респондентов. Обычно все-таки в подобных ключевых вопросах должен быть именно такой перевес. Здесь мы этого не видим».

Сам Маск делиться своими планами не спешит, а только в свойственной ему манере дразнит подписчиков. «Бойтесь своих желаний, они могут сбываться»,— поделился миллиардер вскоре после того, как голосование было остановлено. «Те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают»,— написал он еще спустя пару часов.

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Иван Корякин