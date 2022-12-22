Путин: никто не хочет объединения русского народа, а мы это сделаем

Президент Владимир Путин заявил, что на Украине нельзя идти против той части народа, которая считает себя частью русского мира. Но против него «развязана война», которую Россия долго терпела.

«Они будут кромсать и дальше. А мы будем объединять. Никто не хочет объединения русского народа, кроме нас. А мы будем это делать. И сделаем»,— сказал президент.

Владимир Путин считает, что принцип «разделяй и властвуй» активно применяется до сих пор в реальной политике. «Наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались — пытались нас разделить и потом руководить отдельными частями»,— заявил президент.

Вчера, 21 декабря, Владимир Путин заявил, что по-прежнему считает украинский народ братским. По мнению президента, политика иностранных государств всегда была направлена на дезинтеграцию «русского мира».

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. По словам российского президента, военная операция направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также на избавление Донбасса «от геноцида».

О том, что происходит после ввода России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов