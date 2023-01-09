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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Смольянинова

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за высказываний актера Артура Смольянинова. Ранее он заявил о готовности воевать на стороне Украины и подчеркнул, что ему безразлична судьба России, даже если она превратится в «радиоактивный пепел».

Артур Смольянинов

Артур Смольянинов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Артур Смольянинов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По какой статье возбуждено дело, неизвестно. В пресс-релизе СКР говорится, что «в интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», другие подробности не приводятся.

Артур Смольянинов в интервью журналисту Кириллу Мартынову (признан иностранным агентом) сказал, что «ничего, кроме ненависти к людям с той стороны фронта», он не испытывает. Актер заявил, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия», «развалится она, не развалится». Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев пообещал обратиться в СКР с просьбой возбудить уголовное дело против актера, назвав его предателем. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил действовать по «правилам военного времени» в отношении «предателей».

После начала военной операции на Украине Артур Смольянинов покинул Россию и неоднократно высказывался против военных действий. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии.

Лаура Кеффер

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