Депутаты Белоруссии одобрили закон о лишении гражданства по рождению за экстремизм

Палата представителей Национального собрания Белоруссии сразу в двух чтениях приняла законопроект, который предлагает лишать белорусского гражданства по рождению за экстремистскую деятельность и причинение тяжкого вреда интересам государства. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

Ранее за аналогичные преступления в Белоруссии могли лишить гражданства, приобретенного не по рождению. Если этот законопроект будет принят, белорусского гражданства могут лишиться лица, признанные белорусским судом виновными по делу об экстремизме или нанесении тяжкого вреда интересам государства гражданином, находящимся за границей.

Законопроект был разработан МВД Белоруссии и другими ведомствами. Глава МВД Белоруссии на стадии обсуждении законопроекта о лишении гражданства говорил, что лицам, лишенным гражданства за экстремизм, могут запретить въезд в страну на 30 лет.

Вчера, 13 декабря, в Белоруссии возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества против бывшего кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской. По версии белорусских правоохранителей, при участии

Светланы Тихановской в Польше и Литве было создано военизированное экстремистское формирование «Посполитое Рушение».

По данным Следственного комитета Белоруссии, с августа 2020 по июнь 2022 года было возбуждено больше 11 тыс. дел по статьям об экстремизме. По информации белорусского МВД, более 79% лиц, совершивших преступления протестной направленности и находящихся в розыске, выехали из Белоруссии за границу.

Анастасия Ларина