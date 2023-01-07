Лукашенко готов сделать шаг навстречу уехавшим белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настало время представителям власти и обществу сделать шаг навстречу людям, которые, как считает глава государства, ошиблись и уехали из страны. Такое мнение он выразил во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря. Фрагменты выступления господина Лукашенко публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Наконец-то многие-многие люди начали понимать, что они нигде не нужны, кроме своей земли. Даже и те сбежавшие из Беларуси сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства и вы, священнослужители, наши люди должны сделать шаг навстречу этим людям, которые не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись»,— отметил он.

При этом господин Лукашенко считает, что несмотря на призыв западных стран позволить уехавшим белорусам вернуться в страну, каждый из них «должен ответить за свое». «Но я уверен, что среди и тех сбежавших, и тех, которые живут сегодня у нас, — глубоко раскаявшиеся люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину»,— сказал президент.

После президентских выборов 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК республики, 80,1% голосов, многие белорусы приняли решение покинуть страну. Официальной статистики по количеству уехавших граждан власти республики не публиковали, однако господин Лукашенко неоднократно упоминал, что многие «беглые просятся назад». 21 июля 2022 года президент Белоруссии подписал закон, разрешающий заочно судить уехавших из страны граждан.

Милена Костерева