Как рубли в бочке

Рублевая стоимость российской нефти Urals после полуторамесячного перерыва поднялась выше 4,7 тыс. руб. за баррель. За две с половиной недели она подорожала почти на 40%, что связано как с подъемом цен на мировом рынке, так и с падением курса рубля. Но даже при сохранении текущих цен на нефть в следующем году дефицит бюджета, по мнению аналитиков, может превысить показатель 2022 года в 3 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рублевая цена Urals впервые с середины ноября поднялась выше уровня 4,7 тыс. руб. за баррель. По данным Profinance.ru, во вторник, 27 декабря, котировки поднимались до отметки 4,711 тыс. руб. за баррель, что почти на 6% выше значений закрытия среды. По итогам дня цена закрылась на уровне 4,69 тыс. руб.

Значительное повышение стоимости нефти связано в первую очередь с подъемом цен на мировом рынке.

По данным Investing.com, во вторник стоимость европейской нефти Brent на спот-рынке поднималась до отметки $85,2 за баррель, что почти на 1,2% выше закрытия предыдущего дня и на 13% выше локального минимума, установленного в первую декаду декабря. Стоимость Urals поднялась за то же время на 2,5% и 24%, до максимума со 2 декабря $66 за баррель.

По мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина, нефть дорожает на фоне новостей из Китая, подтверждающих стратегию властей на ослабление антиковидных ограничений, а также остановки перерабатывающих мощностей в Техасе из-за резкого похолодания. Опережающему росту цены российской нефти способствовала новость о том, что президент РФ подписал указ о мерах против потолка цен.

Эффект был усилен валютной переоценкой на фоне стремительного роста курса доллара: 27 декабря на торгах Мосбиржи он достигал 71,205 руб./$, что близко к семимесячному максимуму, установленному на прошлой неделе. По итогам дня курс остановился на отметке 70,40 руб./$.

Средняя стоимость российской нефти с начала года составила 5,56 тыс. руб. за баррель, что на 10% выше показателя 2021 года и на 24% выше цены, заложенной в бюджет 2022 года в конце 2021 года (4,485 тыс. руб.).

По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, объем нефтегазовых доходов бюджета по итогам года составит 11,5 трлн руб., что более чем на четверть выше показателя 2021 года (9,5 трлн руб.). Однако с учетом увеличенных расходов, которые Минфин оценил по итогам 2022 года более чем в 30 трлн руб., хотя годом ранее они составляли только 26,5 трлн руб., в итоге дефицит бюджета оценивается в 2% ВВП.

В 2023 году, считают участники рынка, средние цены на нефть будут ниже. По мнению управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, рублевая цена на нефть Urals в 2023 году ожидается на уровне 4,514 тыс. руб. Это будет обусловлено снижением цены на нефть в долларах и дисконтом относительно мирового бенчмарка Brent в $21 за баррель в среднем. «Наличие дисконта связано с вводом эмбарго и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, что ограничит их поставки на экспортные рынки»,— отмечает госпожа Крылова. Михаил Васильев не исключает и более сильного снижения цен до 4,2 тыс. руб. при средней цене Urals $60 за баррель и среднем курсе рубля к доллару 70 руб./$.

В связи с тем, что бюджет 2023 года сверстан исходя из цены нефти 4,8 тыс. руб. (по оценке банка «Зенит»), следовательно, дефицит бюджета может быть даже больше прогнозной величины, заложенной Минфином в 2% ВВП или около 3 трлн руб.

По оценкам Михаила Васильева, дефицит бюджета в 2023 году составит 3,4 трлн руб. Минфин пока планирует направить на финансирование дефицита 2023 года до 2,9 трлн руб. из средств ФНБ. При этом министерство заявляло, что хотело бы минимизировать траты из ФНБ в пользу займов на долговом рынке.

По мнению аналитиков, в 2023 году Минфин может занять на долговом рынке 2,5–3 трлн руб. с основным упором на флоатеры, как в кризисных 2022 и 2020 годах. С учетом сохранения объемов ликвидной части ФНБ (около 7,6 трлн руб.), говорит Владимир Евстифеев, Минфин вряд ли будет предоставлять внушительные премии для максимизации объемов внутренних заимствований.

Виталий Гайдаев