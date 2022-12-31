СМИ: Болсонару уехал из Бразилии до завершения полномочий президента

Президент Бразилии Жаир Болсонару покинул Бразилию 30 декабря на самолете. Полномочия президента делегированы вице-президенту Антониу Гамилтону Моурау. Об этом сообщил бразильский телеканал Globo. Срок полномочий Жаира Болсонару заканчивается 31 декабря.

Ожидается, что господин Болсонару отправится во Флориду, США. Днем 30 декабря его самолет приземлился в бразильском городе Боа-Виста для дозаправки.

Вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау подтвердил отъезд Жаира Болсонару из Бразилии. «Все будет спокойно и мирно в стране до инаугурации Лулы»,— сказал господин Моурау, его слова приводит Globo.

В октябре 2022 года в Бразилии прошли выборы президента. На них победил социалист Луис Инасиу Лула да Силва, набрав 50,9% голосов. Он занимал президентский пост в 2003-2010 годах. В 2017 году его приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о коррупции, позже обвинения сняли. Он вступит в должность с 1 января 2023 года.

После выборов Жаир Болсонару отказался комментировать их результаты. Folha de S.Paulo со ссылкой на его помощника писала, что после завершения голосования господин Болсонару не принял министров и ушел спать. По информации СМИ, после окончания президентского срока он отправится во Флориду на курорт Мар-а-Лаго, который принадлежит экс-президенту США Дональду Трампу.

О новом президенте Бразилии — в материале «Ъ» «Со старым новым Лулой».

Олеся Павленко