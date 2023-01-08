На прививку в Таиланд

Ужесточение правил въезда в Таиланд, ставший одним из наиболее востребованных направлений у российских туристов зимой, может привести к снижению потока в страну не менее чем на 20%. Туристов могут обязать предъявлять сертификаты о вакцинации от COVID-19 либо проходить ПЦР-тестирование, что вызовет переключение спроса на Индию, Шри-Ланку и Мальдивы. Но рассчитывать на возврат средств при отказе от путешествия не стоит: местные отельеры традиционно неохотно идут на уступки, предупреждают туроператоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jorge Silva, Reuters Фото: Jorge Silva, Reuters

Новые санитарные ограничения для прибывающих в Таиланд могут сократить спрос организованных туристов на направление на 20%. Такую оценку привел один из собеседников “Ъ” на туррынке, уточнив, что, если речь пойдет о жестком варианте, спад окажется более выраженным.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин полагает, что введение любых новых санитарных ограничений в Таиланде при их отсутствии в других странах приведет к перераспределению части будущего турпотока на иные направления — Индию, Шри-Ланку и Мальдивы. Перераспределения потока ожидает и представитель «Интуриста» Дарья Домостроева, добавляя к числу в перспективе востребованных альтернатив Филиппины и Малайзию.

О планах тайских властей ввести дополнительные требования к туристам 5 января со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщила Bangkok Post. Там связали меры с постепенным снятием карантинных ограничений для путешественников из Китая.

Исходно СМИ писали о проверке сертификатов о введении двух доз вакцины от COVID-19, но затем стало известно, что путешественники также смогут пройти по прилете ПЦР-тестирование. Дмитрий Горин указывает, что сертификаты о вакцинации в Таиланде не имеют срока давности.

«Аэрофлот», S7 и Azur Air сообщили, что при перелете в Таиланд туристам с 9 января нужно иметь справку о вакцинации, о наличии противопоказаний для нее или справку о выздоровлении от COVID-19.

При отсутствии документов нужно быть готовыми к тестированию в аэропорту. По данным на сайте «Библио-Глобуса», тестирование будет платным — 200 тайских батов или 430 руб. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе говорит, что «пока туристы выраженно не реагируют» на изменения: «Нервничают, задают вопросы, но перераспределения не происходит, и аннуляций тоже нет».

По словам Дмитрия Горина, реакция туристов будет понятна 9 января, так как в период новогодних каникул продажи туров в целом не слишком высоки.

Таиланд с осени держится в числе наиболее востребованных зимних направлений для организованных поездок у российских путешественников. По словам господина Горина, в октябре страну посетило 48 тыс. организованных туристов из РФ, а в ноябре и декабре — по более 100 тыс. человек, что соответствует уровню до пандемии. В Travelata.ru называли Таиланд вторым по спросу зарубежным направлением на зимний период с 17% продаж против 18% у Египта.

Туроператоры пока не информировали клиентов о возможностях по оформлению возвратов купленных туров в Таиланд.

Основатель агентства «Персона грата» Георгий Мохов поясняет, что с юридической точки зрения речь пойдет об отказе от поездки со стороны путешественника: «Наличие сертификата о вакцинации — правило въезда в страну, которое путешественник, равно как и визовые и таможенные нормы, должен соблюдать согласно закону о туристской деятельности». Хотя, добавляет эксперт, туроператор исходя из своих возможностей может сдвинуть сроки поездки и предложить альтернативное направление.

Дарья Домостроева говорит, что возврат средств в случае отказа от тура будет состоять из двух частей: авиабилета и отеля. По ее словам, с получением средств за размещение могут быть сложности: в пандемию отели Таиланда фактически не возвращали средства за сделанные брони. Собеседник “Ъ” на туррынке сомневается, что при средней стоимости тура в Таиланд 200 тыс. руб. многие захотят оформить аннуляции — скорее граждане будут искать способы оперативно оформить справку или получить сертификат.

Александра Мерцалова