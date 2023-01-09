Таиланд отменил проверку сертификатов вакцинации туристов

Власти Таиланда решили отменить проверку сертификатов вакцинации от коронавируса у прибывавших туристов. Меру ввели всего два дня назад, 7 января. О новых правилах сообщил заместитель премьер-министра и глава Минздрава Анутин Чарнвиракул.

«Мера, объявленная в субботу, отменяется с сегодняшнего дня»,— заявил министр журналистам (цитата по «РИА Новости»). С чем связано это решение, он не уточнил.

Предполагалось, что с сегодняшнего дня, 9 января, туристы, вылетающие в Таиланд, должны были проходить ПЦР-тест по прибытии или предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19. Правило должно было действовать до 31 января. Один из собеседников «Ъ» на туррынке говорил, что ограничения могут сократить спрос на направление на 20%.

Подробности — в материале «Ъ» «На прививку в Таиланд».

Лаура Кеффер