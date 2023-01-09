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Коммерсантъ FM
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«Роснефть» ищет место в «Силе Сибири-2»

Компания хочет поставлять газ для экспортного проекта «Газпрома»

По данным “Ъ”, «Роснефть» хочет поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод «Газпрома» «Сила Сибири-2». Нефтекомпания обладает запасами в 1,5 трлн кубометров газа на месторождениях, следующих вдоль трассы будущего газопровода, и обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой учесть их при проектировании. Аналитики считают, что с учетом огромных собственных запасов «Газпром» вряд ли будет заинтересован в приеме сырья от сторонних компаний.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Роснефть» просит учитывать имеющиеся у компании запасы газа в Красноярском крае и Иркутской области при проектировании и строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Об этом, как утверждают источники “Ъ”, президента РФ попросил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Владимир Путин, по данным “Ъ”, 20 декабря 2022 года поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с «Газпромом» проработать вопрос.

Газопровод «Сила Сибири-2» из России в Китай мощностью до 50 млрд кубометров в год должен пройти через Монголию. Ресурсной базой проекта могут стать месторождения Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, Ковыктинское месторождение «Газпрома» в Иркутской области и ресурсы Красноярского края. Труба, как предполагается, должна соединить газотранспортную инфраструктуру запада и востока РФ, позволив газифицировать крупные города Восточной Сибири, не имеющие сейчас доступа к магистральному газу. С декабря 2019 года «Газпром» уже поставляет газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири-1», чьей ресурсной базой являются Ковыктинское и Чаяндинское месторождения и который должен достичь проектной мощности в 38 млрд кубометров к 2025 году.

Учитывая потерю большей части европейского рынка в 2022 году, строительство «Силы Сибири-2» выглядит единственным реалистичным шансом «Газпрома» восстановить объемы экспорта газа в обозримом будущем. На Российской энергетической неделе в октябре 2022 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что компания находится на стадии разработки сметной документации по проекту. Но твердого контракта между «Газпромом» и Китаем на поставки газа пока нет, сроки строительства также не определены.

Трасса «Силы Сибири-2» проходит поблизости от нефтегазовых месторождений «Роснефти» с запасами на 1 трлн кубометров на юге Красноярского края и еще в 0,5 трлн — в Иркутской области. Глава компании просит учесть «объемы независимых производителей для достижения синергетического эффекта при строительстве газопровода», говорит собеседник “Ъ”, знакомый с содержанием письма. «Роснефть» — третий в стране производитель газа после «Газпрома» и НОВАТЭКа и крупнейший производитель попутного нефтяного газа (ПНГ).

По словам собеседника “Ъ”, в письме господин Сечин подчеркивает, что газовые месторождения, не имеющие доступа к магистральной инфраструктуре, не могут быть монетизированы. Он отмечает, что уже сейчас для утилизации 8 млрд кубометров ПНГ в год компания вынуждена без технологической необходимости закачивать его обратно в пласт или частично сжигать. Доступ к трубе позволит независимым производителям монетизировать невостребованные запасы газа в регионе, снять ограничения по добыче нефти на месторождениях с газовыми шапками, снизить инвестиции в обратную закачку в Восточной Сибири и минимизировать сжигание ПНГ.

Российское законодательство предполагает штрафы за сжигание ПНГ, поэтому нефтяники стараются минимизировать его, используя газ в генерации и закачивая в пласт для повышения нефтеотдачи. Во многих случаях такие инвестиции сами по себе нерентабельны.

В «Газпроме» от комментариев отказались, в «Роснефти» “Ъ” не ответили.

В 2014 году нефтекомпания уже пыталась получить доступ к «Силе Сибири», которую «Газпром» построил в Китай на базе газа Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. «Газпром» формально не возражал против покупки газа у независимых производителей, но по внутренней цене, однако «Роснефть» хотела продавать газ по экспортному нетбэку (см., например, “Ъ” от 2 июля 2014 года). В итоге «Газпрому» удалось убедить власти, что в «Силе Сибири» нет места для других компаний.

Причем тогда собеседники “Ъ” полагали, что «Газпром» мог закупить некоторый объем стороннего газа, учитывая сложности с разработкой собственных восточносибирских месторождений и жесткие сроки контракта с Китаем. Теперь же у «Газпрома» нет таких проблем даже в теории, поскольку базой «Силы Сибири-2» станут уже запущенные или близкие к запуску месторождения Ямала.

«Сила Сибири-2» — единственный реальный трубопроводный маршрут для экспортной монетизации газа «Газпрома» в ЯНАО, полагает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. При этом, добавляет он, заявленная пропускная способность трубы по сравнению с объемами запасов газа выглядит весьма скромно — лишь 50 млрд кубометров в год: «При огромных запасах Бованенковской группы, непочатых Тамбейском, Малыгинском и прочих месторождениях Ямала и прилегающих акваторий это крайне мало. Для сравнения: газопровод Бованенково—Ухта обеспечивает прокачку более 100 млрд кубометров. Вряд ли в такой ситуации "Газпром" будет заинтересован в приеме сырья сторонних компаний».

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов

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