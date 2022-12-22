Газ Ковыкты пошел в Китай

«Газпром» приступил к добыче газа на Ковыктинском месторождении в Восточной Сибири, чтобы увеличить поставки в Китай. Газ с Ковыкты добавится к потоку «Силы Сибири», чтобы к 2025 году нарастить ее мощность до 38 млрд кубометров. Вместе с тем у проекта могут возникнуть проблемы в газоперерабатывающей части, поскольку сроки ввода мощностей Амурского ГПЗ могут пострадать из-за санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Газпром» начал добычу газа на Ковыктинском месторождении, крупнейшем в Восточной Сибири, для поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Рост экспорта на восток особенно важен для «Газпрома» на фоне резкого сокращения поставок в Европу в этом году и неопределенной судьбы его долгосрочных контрактов с западноевропейскими потребителями в будущем.

«Для доставки природного газа построен трубопровод длиной 800 километров. Он соединит Ковыктинское месторождение с Чаяндинским в Якутии. Этот участок дополнит магистральный газопровод "Сила Сибири", тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности»,— сказал президент Владимир Путин на церемонии запуска месторождения.

И Чаяндинское месторождение в Якутии, и Ковыктинское месторождение питают газопровод «Сила Сибири», проектная мощность которого должна составить 38 млрд кубометров в год. Поставки с Чаяндинского месторождения в Китай начались с конца 2019 года. В 2020 году «Газпром» поставил в Китай 4,1 млрд кубометров, в 2021 году — около 11 млрд кубометров, на проектную мощность «Сила Сибири» должна выйти в 2025 году.

Ковыктинское месторождение было обнаружено в 1987 году, но долгие годы оставалось неосвоенным. Сейчас извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 1,8 трлн кубометров. Первоначально «Газпром» планировал добывать на Ковыкте 35 млрд кубометров в год на «полке», но впоследствии число скважин в проекте было сокращено, а проектная добыча скорректирована до 25 млрд кубометров, поскольку не удалось договориться о продаже всего этого объема газа в Китай. Зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин 21 декабря сообщил, что сейчас добыча на Ковыкте на пике планируется в объеме 27 млрд кубометров.

Между тем еще в 2018 году «Газпром» заявил о намерении увеличить экспорт по «Силе Сибири» на 6 млрд кубометров (товарного газа). Это предполагало рост добычи на Ковыкте и расширение мощностей Амурского газоперерабатывающего завода в Благовещенске (отделяет этан и гелий) до 48 млрд кубометров с нынешних 42 млрд кубометров. Весной 2019 года Владимир Путин заявлял, что получил запрос о росте поставок от китайского лидера Си Цзиньпина. Однако затем пандемия и замедление роста потребления газа в Китае из-за локдаунов, которое так и не удалось преодолеть до сих пор, затормозили это обсуждение.

Между тем в новых условиях санкций увеличение поставок по «Силе Сибири» выглядит проблематичным, поскольку неясно, как обеспечить расширение Амурского ГПЗ. В этом проекте, в частности, используются технология немецкой Linde и спроектированные ей теплообменники, а также ряд других систем западного производства. После начала военных действий на Украине «Газпром» и российские официальные лица в основном упоминают другой маршрут поставок газа в Китай — газопровод «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров через Восточную Сибирь и Монголию, строительство которого не зависит напрямую от западного оборудования. Однако пока контракт с Китаем на закупку газа по этому маршруту не заключен.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов отмечает, что после снижения экспорта в ЕС запуск Ковыкты для «Газпрома» особенно важен: в этом году Китай отбирал газ с опережением графика. По его оценкам, этот тренд сохранится и в 2023 году, а экспорт по «Силе Сибири» может достичь 22–25 млрд кубометров. При этом аналитик отмечает сложности с скоординированным вводом добычных, транспортных и перерабатывающих мощностей для «Силы Сибири» из-за санкций.

Татьяна Дятел