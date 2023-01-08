Глава Нацсобрания Франции посетит Армению на следующей неделе

Председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве сообщила, что на следующей неделе намерена посетить Армению, чтобы выразить республике поддержку на фоне ее конфликта с Азербайджаном.

«В этот сезон рождественских праздников мои мысли обращаются ко всем армянам, которым я посылаю свои пожелания надежды и мира. Я поеду в Армению на следующей неделе с Валери Рабо (глава фракции "Новые левые" в Нацсобрании Франции.— "Ъ")»,— написала госпожа Браун-Пиве в Twitter.

12 декабря группа азербайджанцев перекрыла Лачинский коридор, где размещены российские миротворцы. Это единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах. 24 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон призвал лидера Азербайджана Ильхама Алиева соблюдать соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и разрешить передвижение по Лачинскому коридору.

О блокировке Лачинского коридора читайте в материале «Ъ» «Армения воззвала к Совбезу ООН».

Дарья Эрозбек