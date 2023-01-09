Суд сыграет в моментальную лотерею

«Столото» оспаривает решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «Scratch lotto скрэтч-лото». Служба считает, что слова не обладают различительной способностью: так называют все моментальные лотереи со стираемым защитным слоем. Компания же намерена добиваться регистрации товарного знака, чтобы развивать этот вид розыгрышей. Юристы считают шансы на регистрацию знака без доработки низкими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что суд по интеллектуальным правам 6 февраля рассмотрит заявление распространителя лотерейных билетов АО «Технологическая компания "Центр"» (бренд «Столото»), в котором компания пытается оспорить решение Роспатента об отказе регистрировать товарный знак.

Речь идет о комбинированном обозначении со словами «Scratch lotto скрэтч-лото»: согласно базе документов Роспатента, ведомство отказало в регистрации еще 9 февраля 2022 года.

В заключении говорится, что словесные элементы «Scratch lotto скрэтч-лото» не подлежат охране, поскольку «не обладают различительной способностью и занимают в заявленном обозначении доминирующее положение».

В «Столото» в ответ на решение возражали, что аналогичный товарный знак по свидетельству №454774 Роспатент уже регистрировал: он принадлежал офшору с Виргинских островов «Смартгеймз Холдингс Лимитед» (срок охраны закончился в октябре 2020 года). В Роспатенте утверждали, что именно по классам, связанным с лотереями, зарегистрировать обозначение нельзя, так как словами «скрэтч-лото» называют разновидность лотереи.

«Скрэтч-лото» («scratch» в переводе с английского «царапать» или «соскребать») — моментальная (бестиражная) лотерея с использованием билетов с непрозрачным легкостираемым защитным слоем. Билеты таких лотерей отличаются от других видов низкой стоимостью и возможностью сразу узнать о выигрыше или проигрыше (не ждать розыгрыша). Моментальные лотереи считаются одним из самых быстрорастущих сегментов рынка.

Портфель лотерейных продуктов, распространяемых «Столото», регулярно обновляется, среди рассматриваемых вариантов есть и «Scratch lotto скрэтч-лото», сообщили “Ъ” в «Столото», назвав получение охраны товарного знака до запуска продукта «нормальной сложившейся практикой бизнеса». «Мы будем добиваться регистрации товарного знака по заявке»,— подчеркнули в компании. Там добавили, что уже развивают десять моментальных лотерей под брендами «Спортивный сезон», «Вперед к победе» и др. В Роспатенте не ответили “Ъ”.

На 16 процентов увеличился объем целевых отчислений «Столото» по итогам девяти месяцев 2022 года.

Тот факт, что ранее Роспатент зарегистрировал похожий товарный знак, ни к чему не обязывает в настоящем, считает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Я бы назвал шансы достаточно низкими, поскольку обозначение "scratch lotto скрэтч-лото" действительно представляет собой просто описание на английском языке с транскрипцией на русский общего механизма взаимодействия с лотерейным билетом, применяемого и другими организаторами лотерей»,— говорит он. С этим согласен управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков: «Есть вероятность, что суд по интеллектуальным правам отменит решение Роспатента, так как он мог зарегистрировать знак для товаров 16-го класса — картон и бумажные изделия. Но "Столото" эти товары не сильно нужны».

Если оспорить решение Роспатента в суде не получится, «Столото» может попытаться заново получить охрану, представив доказательства широкого использования заявленного обозначения, в том числе подтверждающие результаты соцопроса, отмечает партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных. Чтобы повысить шансы на регистрацию обозначения, его можно доработать, добавила юрист фирмы «Интеллектуальный капитал» Кристина Воженникова. «К словам "scratch" и "lotto" следует добавить еще какой-либо фрагмент, так чтобы он не был доминирующим в обозначении, и шансы на регистрацию повысятся»,— сказала она.

Валерия Лебедева