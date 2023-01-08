МИД Финляндии исключил возможность размещения ядерного оружия после вступления в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО. При этом он отметил, что Финляндия не выдвигала никаких предварительных условий при подаче заявки на членство в альянс.

«Финляндия не выдвигала никаких предварительных условий при подаче заявки на членство в НАТО, поскольку не хотела сужать сферу своей деятельности. Но ясно, что ядерного оружия не будет на финской земле даже после того, как членство будет завершено»,— заявил Пекка Хаависто на семинаре по внешней политике и политике безопасности в Селене, его слова приводит Yle. По его словам, после вступления в НАТО страны должны образовать единую оборонную структуру.

Как рассказал господин Хаависто, основные направления внешней политики после вступления в альянс не изменятся и ЕС по-прежнему будет главным партнером Финляндии во внешней политике, а главным принципом международного сотрудничества будет реализация прав человека.

Министр рассчитывает, что Финляндия вступит в альянс в одно время со Швецией. Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен допускал, что его страна станет членом НАТО к июлю 2023 года.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала военной операции на Украине. Их членство в альянсе зависит от одобрения Турции и Венгрии. Спикеры парламентов Швеции и Финляндии должны обсудить вступление в НАТО с Турцией в январе 2023 года.

Анастасия Ларина