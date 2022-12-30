Министр обороны Финляндии считает, что страна станет членом НАТО к июлю 2023 года

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен обозначил время, когда, по его мнению, страна станет членом НАТО. Это, по словам господина Кайкконена, может произойти к Вильнюсскому саммиту альянса, который состоится 11–12 июля 2023 года.

На встрече с жителями региона Хяме министр подчеркнул, что Финляндия отвечает критериям членства в НАТО и привержена меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде. «Я думаю, что есть веские основания полагать, что ко времени Вильнюсского саммита Финляндия станет членом НАТО»,— заявил Антти Кайкконен (цитата по «Интерфаксу»).

Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО на фоне военной операции России на Украине. Турция выдвинула странам условия, при выполнении которых одобрит их вступление в альянс. Среди них — выдача Турции членов Рабочей партии Курдистана, которую там считают террористической организацией. В начале декабря турецкие власти жаловались, что их условия до сих пор не выполнены.

Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде 28 июня. Анкара заявила, что Хельсинки согласился на выдвинутые турецкими властями условия для вступления в военный блок по части борьбы с терроризмом. По состоянию на 14 октября 2022 года, все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Долгая дорога в НАТО».

Мария Федотова