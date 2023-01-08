Корейский сценарий: как в 1953 году завершилась война между Северной и Южной Кореей

8 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российское руководство якобы может предложить «корейский» вариант завершения боевых действий. Что в 1953 году предполагал «корейский сценарий» — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-лейтенант армии США Уильям Гаррисон (слева) и глава делегации КНДР генерал Нам Ир (справа) подписывают соглашение о прекращении огня, 27 июля 1953 года

Фото: F. Kazukaitis / U.S. Navy Генерал-лейтенант армии США Уильям Гаррисон (слева) и глава делегации КНДР генерал Нам Ир (справа) подписывают соглашение о прекращении огня, 27 июля 1953 года

Фото: F. Kazukaitis / U.S. Navy

Корейская война, начавшаяся 25 июня 1950 года между Северной и Южной Кореей, к середине 1951 года зашла в тупик. Войскам южной коалиции удалось в очередной раз вернуть Сеул, но продвинуться дальше на север мешало сопротивление китайской армии. 8 июля состоялись первые переговоры между сторонами в Кэсоне (КНДР). К зиме основным вопросом переговоров стало возвращение военнопленных.

Ситуацию изменила смерть Иосифа Сталина 5 марта 1953 года, после которой президиум ЦК КПСС проголосовал за окончание войны. Потерявший поддержку со стороны СССР Китай согласился на добровольную репатриацию военнопленных при условии отсева «отказников» международной комиссией. Первый обмен искалеченными и больными пленными произошел 20 апреля 1953 года.

Соглашение о прекращении огня было подписано 27 июля 1953 года в Пханмунджоме (расположен одновременно в двух государствах в объединенной зоне безопасности). Со стороны Севера его подписали глава делегации КНДР Нам Ир, командующий китайскими добровольцами Пэн Дэхуай и маршал КНДР Ким Ир Сен. От сил ООН, воевавших на стороне Юга, документ подписали генерал-лейтенант армии США Уильям Гаррисон и генерал армии США Марк Уэйн Кларк, вопреки отказу представлявшего Республику Корею генерала Чхве Док Сина. Южнокорейское правительство считало необходимым продолжать войну.

Соглашение включало в себя статьи:

об определении демаркационной линии и создании двухкилометровой демилитаризованной зоны (под небольшим углом пересекает 38-ю параллель и неофициально называется в ее честь);

о прекращении огня и отводе войск из демилитаризованной зоны в течение 72 часов, а также запрете на ввоз нового вооружения;

о репатриации военнопленных;

о созыве конференции заинтересованных сторон для переговоров о выводе из Кореи всех иностранных вооруженных сил и мирного урегулирования конфликта, которая должна была пройти в течение трех месяцев.

Конференция состоялась в Женеве только в апреле 1954 года и не привела к каким-либо результатам. В январе 1958 года США разместили в Южной Корее ядерное оружие, нарушив пункт соглашения о запрете на ввоз нового оружия. Оно было вывезено из страны лишь в 1991 году.

13 декабря 1991 года КНДР и Республика Корея при посредничестве ООН подписали Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах. Оно было разорвано в 2010 году после инцидента с подтоплением южнокорейского корвета «Чхонан», в результате которого погибли 46 из 104 членов экипажа. Международная следственная комиссия, в которую вошли США, Великобритания, Австралия и Швеция, пришла к выводу, что корвет потопила подводная лодка ВМС Северной Кореи, однако правительство КНДР причастность к инциденту отрицает. 8 марта 2013 года КНДР аннулировала договор о ненападении.