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Коммерсантъ FM
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Цены на газ подкрутили до минимума

Что влияет на стоимость топлива

Газ в Европе подешевел до значений двухлетней давности. Цена на топливо на международной бирже ICE в моменте опустилась ниже $700/тыс. куб. м. При этом котировки падают третью неделю подряд, а Евросоюз в декабре 2022-го утвердил потолок цен на газ на уровне чуть меньше $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Почему газ в Европе продолжает дешеветь? И как долго это будет продолжаться? Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков считает, что цены снижались вслед за деловой активностью и из-за относительно теплой зимы: «В регионе пока еще нет достаточно сильных холодов, кроме того, имеется достаточная заполненность газовых хранилищ. Таким образом отборы топлива пока не очень значительны в это время. Ну и рождественская неделя только недавно прошла. Все это, естественно, спрос на газ снижает. Кроме того, все-таки дает о себе знать спад промышленности.

Но как только волны холода дойдут до Европы, тут сразу пойдет отбор газа из хранилищ, и его недостаток начнет сказываться.

Что касается России, то объем ее поставок топлива в ЕС в пять раз меньше обычного. Поэтому можно сказать, что мы от этого рынка достаточно сильно отвязались. Большое количество газа было поставлено в Европу до введения лимита цен на российские ресурсы. Так что это будет влиять на РФ, может быть, только в части СПГ. Правда, пока у нас тоже там поставки не очень велики».

Как Европа установила ценовой предел на достижимом уровне

Вместе с тем Евросоюз продолжает наращивать импорт сжиженного природного газа: в Германии начал работать срочно построенный первый собственный терминал, который уже принял танкер из США. Но низкие цены делают европейский рынок менее привлекательным для продавцов СПГ, и скорее всего они направят танкеры в Азию, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Самое главное — это комфортная температура и ветреная погода. Это значит, что ветряки в Европе работают очень хорошо, и для выработки электроэнергии нужно меньше газа. Поэтому в этом плане все благоволит европейцам. Единственная для них опасность лишь в том, что цены на газ в Азии сейчас достаточно высокие. Это способствует тому, чтобы производители СПГ перенаправили свои объемы на эти рынки. В таком случае для Европы останется меньше доступного топлива, и это приведет к тому, что возникнет опять дефицит. В итоге рынок немножко сбалансируется, то есть цены подрастут».

Вице-премьер России Александр Новак в конце декабря 2022-го заявил, что Европа неминуемо столкнется с дефицитом газа. При этом, по его словам, Москва продолжает рассматривать европейский рынок как потенциальный для сбыта своей продукции.

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Владимир Расулов, Иван Корякин

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