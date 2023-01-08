Зеленский ввел санкции против тренера «Зенита» Тимощука

Анатолий Тимощук, ассистент главного тренера футбольного клуба «Зенит» и бывший капитан сборной Украины, попал под украинские санкции. Он был лишен всех государственных наград и права на въезд на Украину на десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Тимощук

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ Анатолий Тимощук

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, все активы господина Тимощука в стране будут заблокированы. Всего под действие санкций попали 119 российских и украинских деятелей культуры. Среди них только две персоны указаны как граждане Украины: Анатолий Тимощук и телеведущая Жанна Бадоева (в 2019 году она отказалась от украинского гражданства, но в документации указана как гражданка Украины).

Анатолий Тимощук выступал за сборную Украины с 2000 по 2016 год: он является рекордсменом по количеству проведенных в составе украинской сборной матчей. В 2017 году он объявил о завершении игровой карьеры. В декабре 2022 года господин Тимощук впервые высказался о событиях на Украине, заявив, что «не все так однозначно».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников