Зеленский ввел санкции против Киркорова, Галустяна, Петросяна, Билана и других деятелей шоу-бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против 119 российских деятелей культуры. В черный список попали в частности рэпер Баста, артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Евгений Петросян, режиссер Никита Михалков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Под ограничениями также оказались политолог Александр Дугин, глава RT Маргарита Симоньян, телеведущие Дмитрий Киселев и Леонид Якубович, актеры Дмитрий Дюжев и Дмитрий Харатьян, певцы Родион Газманов, Владимир Пресняков, Александр Буйнов и Лолита.

Кроме того, в черный список попала телеведущая Жанна Бадоева — бывшая жена режиссера Алана Бадоева и соведущая программы «Орел и Решка». В 2019 году она отказалась от гражданства Украины, однако в решении СНБО госпожа Бадоева указана как гражданка Украины.

Санкции предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории Украины, лишение государственных наград страны, запрет на получение виз и т. д.

Ранее украинский президент приостановил гражданство 13 священников УПЦ. Указ, подписанный еще 28 декабря прошлого года, официально не обнародован, поскольку содержит персональную информацию.

О событиях вооруженного конфликта на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек