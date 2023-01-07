СМИ: Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ

Издание «Левый берег» со ссылкой на свои источники сообщило о подписании президентом Украины Владимиром Зеленским указа, согласно которому гражданство 13 священников Украинской православной церкви будет приостановлено. Предполагается, что в дальнейшем они могут быть депортированы.

Данная информация не подтверждалась украинскими официальными лицами. Согласно действующей конституции Украины, граждане страны не могут быть лишены гражданства или изгнаны за ее пределы. Однако после начала боевых действий украинский президент уже прибегал к такой практике. Так ранее украинского гражданства были лишены бизнесмен Игорь Коломойский, бывшие депутаты Верховной рады Игорь Васильковский и Вадим Рабинович, а также бизнесмен Геннадий Корбан. У всех у них были вторые гражданства.

«Левый берег» ссылается на указ № 898/2022 от 28 декабря 2022 года. На сайте офиса президента Украины документ под таким номером пропущен. Также издание публикует список священнослужителей, которые были лишены гражданства:

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких Анатолий Иванович); Викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей (Аницой Сергей Леонидович); Архиепископ Новоазовский Варсонофий (Виниченко Владимир Семенович); Протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского (Градомский Виктор Анатольевич); Викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор (Доненко Николай Николаевич); Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко Валентин Владимирович); Митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Масленников Алексей Александрович); Митрополит Днепропетровский и Павлоградский (Средний Иван Петрович); Архиепископ Волновахский, викарий Донецкой епархии, настоятель Святовасиловского мужского монастыря (Скобиола Андрей Петрович); Архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов Александр Борисович); Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец Ростислав Филиппович); Архиепископ Константиновский Паисий (Шинкарев Виктор Сергеевич); Митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры (Яковенко Игорь Федорович).

Как указывает «Левый берег», большинство из представленных в перечне лиц имели связи с Россией или подозревались СБУ в совершении различных преступлений. Отметим, что в последние месяцы СБУ регулярно проводит обыски в храмах и монастырях УПЦ. Также у канонической церкви накануне Рождества была отнята Киево-Печерской лавра. Сегодня глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний впервые провел в ее Успенском соборе рождественскую литургию.

О ситуации вокруг УПЦ — в материале «Ъ» «Московская отповедь».

Андрей Сапожников