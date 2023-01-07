В Днепре планируют снести памятник создателю советских ВДВ Василию Маргелову

Мэр Днепра Борис Филатов, отвечая на вопросы в соцсети, сообщил, что, возможно, в городе демонтируют памятник Василию Маргелову — создателю советских воздушно-десантных войск (ВДВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник генералу Василию Маргелову

Фото: Андрей Иглов / РИА Новости Памятник генералу Василию Маргелову

Фото: Андрей Иглов / РИА Новости

Господин Филатов написал, что памятник предложат забрать днепровским десантникам. По их инициативе он был установлен в 2000 году — в день 70-летия ВДВ.

Василий Маргелов — советский военачальник, генерал армии, командующий воздушно-десантными войсками Советского Союза, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных наук. Родился в городе Екатеринославе (современный Днепр) в 1908 году.

Памятники Василию Маргелову установлены в Днепре, Кривом Роге, Сумах, Житомире, Херсоне, Мариуполе и Симферополе.

Вчера, 6 января, в Днепре в рамках «дерусификации» демонтировали памятник Михаилу Ломоносову.

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Дарья Эрозбек