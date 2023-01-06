В Днепре демонтировали памятник Ломоносову

Украинские СМИ сообщили о завершении демонтажа памятника ученому Михаилу Ломоносову в Днепре (бывший Днепропетровск). Сооружение перевезут на территорию коммунального предприятия.

На видеозаписях, публикуемых местными медиа, видно, как памятник снимают с постамента и ставят на брусчатку.

Ранее в Днепре были демонтированы памятники красноармейцу Александру Матросову и поэту Александру Пушкину. Из центра города также был убран памятник-танк Т-34.

После ввода российских войск на Украину власти украинских регионов начали избавляться от мемориальных сооружений, связанных с историей и культурой России. Также были изменены многие топонимы, связанные с российскими историческими персоналиями.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников