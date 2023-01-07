Городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы в ожидании заморозков

В ночь на воскресенье на побережье в Сочи ожидаются заморозки, в связи с чем городские службы приготовили 14,5 тонн противогололедных материалов и перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщает администрация курорта.

В ночь на воскресенье в Сочи температура воздуха опустится до -2 градусов Цельсия, на дорогах местами ожидается гололедица.

Вечером в пятницу ГУМВД по Кубани объявило штормовое предупреждение в предгорной и горной зоне Сочи из-за сильного налипания мокрого снега, а утром в субботу после пятничного снегопада на сотрудника службы курорта «Красная Поляна» во время проверки безопасности горнолыжных склонов сошла лавина, коллеги успели его откопать, и он не пострадал.

По данным сервиса gismeteo.ru, сейчас в Сочи +3 градуса Цельсия, пасмурно.

Михаил Волкодав

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