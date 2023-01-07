Сотрудник горнолыжного курорта «Красная поляна» при исследовании склонов попал в лавину

На сотрудника службы «Красной поляны» в Сочи во время проверки безопасности горнолыжных склонов сошла лавина, коллеги успели его откопать, и он не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Видео пресс-службы курорта «Красная поляна»

Инцидент произошел утром 7 января. Несмотря на то, что службы курорта проводят мероприятия по сбросу лавин, стреляя специальными пушками, проверить безопасность порой можно только непосредственно на склоне, уточнили «Ъ-Кубань» в пресс-службе курорта. Снег сошел как раз в тот момент, когда сотрудники противолавинной службы исследовали склоны.

Там также сообщили, что горнолыжные трассы курорта были закрыты для катания с полудня 6 января в связи сильным снегопадом, за сутки выпало 32 см снега, что считается достаточно большим объемом.

Трассы на курорте 7 января остаются закрытыми, предположительно, их откроют 8 января.

Видео со спасработами курорт опубликовал в своем Telegram.

По данным пресс-службы краснополянского горно-туристического центра «Газпром», трассы «Альпика» на том же хребте (Аибга), где располагается курорт «Красная поляна», также будут закрыты по погодным условиям. Катание на трассах C и E «Лауры» (хребет Псехако) продолжается.

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» «Ъ-Кубань» сообщили о закрытии в связи с высокой лавинной опасностью катания с Розы Пика (Аибга). Однако катание от 1800 м (канатная дорога «Сказка») до 1100 м по трассам Б-52, Плато, Шале Змейка, Тритон (частично), Роза Блейд Вираж, Каскад (частично), Роза Стар доступно.

Андрей Петров

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