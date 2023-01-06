В Сочи ожидается налипание мокрого снега на провода с вероятностью возникновения аварий на сетях

Штормовое предупреждение объявлено в предгорной и горной зоне Сочи из-за сильного налипания мокрого снега, сообщает краевое управление МЧС.

«До конца суток 6 января, а также ночью и утром 7 января в предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях»,— говорится в сообщении.

Также в ведомстве рекомендуют быть осторожными и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. При обнаружении обрыва необходимо позвонить по телефонам экстренных служб.

Ранее в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за возможного схода лавин.

Андрей Ульченко

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