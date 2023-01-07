Квартиры подстроились под сезон

Рынок аренды жилья в Москве в 2022 году переживал не лучшие времена, и они, вполне возможно, еще не закончились. В этом сходятся аналитики, опрошенные “Ъ FM”. К концу минувшего года владельцы квартир в столице начали активнее идти на уступки арендаторам. В некоторых случаях им приходилось скидывать до трети от изначальной ставки, чтобы продлить контракт или заключить новый. Что будет происходить на рынке в ближайшие месяцы? Об этом Андрей Загорский.

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Февраль и сентябрь дали импульс снижению спроса, который просел по сравнению с прошлым годом вдвое, а также росту предложения, которое увеличилось в три раза. В результате в ноябре—декабре 2022 года арендодатели были вынуждены давать скидки, доходящие до 30%. В тех же случаях, когда хозяева жилплощади не успевали сориентироваться в ситуации, резко вырастало среднее время экспозиции квартиры — с недели до двух-трех месяцев.

Разумеется, многих интересует, какие тренды будут на столичном рынке в начале 2023 года. Руководитель проекта Data Flat Александр Пыпин полагает, что, скорее всего, никаких существенных изменений ждать не стоит:

«С одной стороны, возможно, что не будет каких-то годовых премий, и кто-то начнет переселяться в более дешевое жилье. С другой — постепенно возвращаются люди, уехавшие из страны в сентябре—октябре, которые планировали сдавать квартиры. Теперь они передумали. Опять же это такие микротенденции — в целом ситуация будет спокойная».

В ближайшие месяцы на рынке аренды в столице все будет происходить в соответствии с привычными сезонными колебаниями. Во всяком случае, серьезной просадки по ставкам ожидать не стоит, полагает Александр Пыпин:

«В ближайшие месяцы я не ожидаю каких-то политических изменений, поэтому в экономике страны все будет более или менее стабильно, на том уровне, на котором установилось.

Соответственно, рынок аренды будет вести себя с учетом обычной ежегодной сезонности. В январе люди занимаются другими вещами — в феврале все немножко оживает. Поэтому ставки в ближайшие месяцы будут более или менее стабильными, то есть какого-то заметного снижения не увидим, как, например, осенью или весной 2022 года. Ситуация на рынке аренды ожидается спокойная».

Впрочем, среди экспертов рынка недвижимости есть и другие мнения. Так, управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев практически уверен, что съемные квартиры в Москве в ближайшее время подешевеют еще, причем весьма значительно: «Спрос на аренду в связи с недостаточно понятной экономической ситуацией будет падать. Я уверен, что многие собственники поймут это в ближайшие два-четыре месяца и пойдут на уступки, на какие-то значительные снижения.

Мы переживаем далеко не первый кризис, и большинство арендодателей через три-шесть месяцев понимают, что происходит на рынке. В случае уменьшения спроса реагируют дисконтом на 20-30% или даже 50%. Думаю, в январе—феврале арендные ставки — даже в сегменте эконом — будут на 20-30% ниже, чем в прошлом году».

По мнению специалистов компании «Инком-Недвижимость», к весне ставка аренды жилья в Москве снизится на 5-10%. Согласно данным «Авито Недвижимость», в декабре 2022 года однокомнатную квартиру в столице можно было снять в среднем за 43 тыс. руб. в месяц, двухкомнатную — за 55 тыс. руб., трехкомнатную — за 90 тыс. руб.

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