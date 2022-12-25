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Коммерсантъ FM
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Квартиры не приросли арендаторами

Цены на них снижаются вслед за спросом

Стоимость долгосрочной аренды квартир в крупнейших городах снижается. Тенденция сохраняется за счет низкого спроса и продолжающего расти предложения: конкурируя за ищущих более бюджетные варианты арендаторов, собственники вынуждены идти на уступки. Разворот тренда в ближайшей перспективе маловероятен, начало года — традиционно низкий сезон. Хотя частично спрос сейчас будут подпитывать люди, решившие отказаться от покупки жилья из-за высокой стоимости кредитования, и арендаторы, стремящиеся переехать в квартиру подешевле.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России в декабре составила 21,6 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 31,3 тыс. руб. Относительно ноября эти показатели сократились на 0,5% и 2% соответственно. Такие данные приводит «ЦИАН.Аналитика». Хотя тенденция к снижению цен сохраняется, эксперты обращают внимание на замедление динамики: в прошлом месяце квартиры подешевели на 1–3%. В «Этажах» среднюю стоимость аренды однокомнатного жилья оценивают в 21,3 тыс. руб. в месяц, двухкомнатного — в 26,3 тыс. руб. За месяц значения сократились на 0,9% и 0,3% соответственно.

Заметнее всего средняя стоимость аренды однокомнатных квартир, по данным «ЦИАН.Аналитики», относительно ноября снизилась в Самаре — на 5%, до 18,2 тыс. руб. в месяц.

Хотя это значение все еще превосходит показатель прошлого года на 15%. В то время как в Краснодаре снять аналогичное жилье сейчас стоит в среднем 20,9 тыс. руб. в месяц. Это на 3% ниже показателя ноября и на 5% — декабря прошлого года. В Санкт-Петербурге, согласно оценкам «Этажей», однокомнатные квартиры за месяц подешевели почти на 6%, до 28,4 тыс. руб. в месяц. Для двухкомнатных снижение составило 3,2%, до 43,6 тыс. руб. в месяц.

В Москве, по данным «ЦИАН.Аналитики», снять однокомнатную квартиру сейчас стоит в среднем 43,9 тыс. руб. в месяц. За месяц этот показатель сократился на 2%, а за год — на 8%. «Двушки» за те же периоды подешевели на 2% и 20% соответственно, до 70,5 тыс. руб. в месяц. Руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов указывает, что высокобюджетные квартиры в Москве в сегменте до 250 тыс. руб. в месяц за год подешевели на 10–20%, от 250 тыс. руб. — на 20–40%. «Спрос невысокий, и собственники вынуждены уменьшать ставки, рассчитывая сдать свои объекты в декабре»,— рассуждает он. Предложений, по словам эксперта, сейчас в три раза больше, чем годом ранее.

В массовом сегменте, согласно оценкам замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксаны Поляковой, спрос на долгосрочную аренду квартир в Москве сейчас на 50% ниже, чем в декабре прошлого года. Но в прошлом году на рынке наблюдался бум и дефицит ликвидных объектов, а в нынешнем в конце сентября произошло заметное снижение активности, указывает она. Предложения на рынке также в избытке: с 21 сентября количество доступных лотов, по словам госпожи Поляковой, выросло на 25%, и сейчас экспозиция продолжает пополняться, пусть и не так активно, в основном за счет наймодателей, спешащих сдать свои небольшие квартиры.

Речи о восстановлении спроса пока не идет на всех крупнейших региональных рынках, отмечает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Давление на цены, по словам эксперта, сейчас вкупе оказывают сезонность, миграционные процессы и рекордная конкуренция между собственниками. Только за последний месяц совокупный объем предложения вырос на 10%. Директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова считает, что на рынок влияют и ожидания арендаторов, считающих, что квартиры должны стоить на 10–15% ниже заявленных цен. Собственникам приходится уступать, чтобы не затягивать сдачу объектов, поясняет она. Хотя многие владельцы квартир, по словам эксперта, стараются обговорить возможность пересмотра ставки через три-шесть месяцев.

В краткосрочной перспективе влияние на рынок долгосрочной аренды могут оказывать сезонные факторы: в январе—феврале традиционно наступает затишье, констатирует госпожа Полякова. Весной, по ее словам, спрос обычно немного активизируется, в базу поступят новые лоты. В моменте эксперт не видит предпосылок для заметного увеличения или снижения цен. «Традиционно при пониженном спросе арендные ставки уменьшаются на 5–10%, при росте спроса поднимаются на те же 5–10%»,— говорит эксперт.

В дальнейшем Алексей Попов не исключает, что частично спрос на аренду вырастет за счет ухудшения условий кредитования при покупке жилья.

«Снимать квартиру во всех городах дешевле, чем платить ипотеку, взяв кредит с минимальным первоначальным взносом, а учитывая заявление ЦБ о возможном росте ключевой ставки, займы дешеветь не будут»,— рассуждает он. Госпожа Павлинова говорит и об увеличении активности арендаторов, стремящихся сменить арендованную квартиру на более доступный вариант. Но исходя из того, что такие люди ориентируются на жилье с минимальным бюджетом, эксперт не исключает снижения средних ставок аренды на 5–10% в краткосрочной перспективе.

Александра Мерцалова

Динамика цен на долгосрочную аренду квартир на крупнейших региональных рынках России

Однокомнатные Двухкомнатные
Средние ставки (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средние ставки (тыс. руб. в месяц) Динамика (%)
Город дек.21 ноя.22 дек.22 месяц год дек.21 ноя.22 дек.22 За месяц За год
Москва 47,7 44,8 43,9 -2% -8% 88,5 71,6 70,5 -2% -20%
Санкт-Петербург 32,3 28,9 28,6 -1% -11% 51,9 46,1 45,5 -1% -12%
Екатеринбург 20,4 22,5 22,5 0% 10% 28,4 30,7 29,7 -3% 5%
Казань 22 22,5 22,2 -1% 1% 30,6 32,4 31,9 -2% 4%
Краснодар 22 21,6 20,9 -3% -5% 38,7 32,5 31,5 -3% -19%
Новосибирск 21,4 21,4 21,2 -1% -1% 31,5 29,7 29,7 0% -6%
Красноярск 19,3 20,8 20 -4% 4% 25,2 27,3 27,6 1% 10%
Ростов-на-Дону 17,5 20,8 21,8 5% 25% 29 35,5 34,5 -3% 19%
Нижний Новгород 18,6 19,4 20 3% 8% 29,6 31,3 29,2 -7% -1%
Самара 15,8 19,1 18,2 -5% 15% 24,8 24,6 24,5 0% -1%
Воронеж 15,2 16,9 18,3 8% 20% 21,2 24,1 24,3 1% 15%
Уфа 15,9 16,9 16,3 -4% 3% 22,6 22,3 22,2 0% -2%
Пермь 15,5 16,5 15,8 -4% 2% 21,9 26 24,5 -6% 12%
Волгоград 13,7 16,2 15,7 -3% 15% 21,6 25,9 23,5 -9% 9%
Омск 15,4 15,5 17 10% 10% 20,2 21,2 21,4 1% 6%
Челябинск 12,8 15,3 15,5 1% 21% 17,5 22,4 21,7 -3% 24%
Московская область 30,4 30,3 29,8 -2% -2% 42,8 41,7 41 -2% -4%
Ленинградская область 20,8 21 20,8 -1% 0% 29,7 28,6 29,8 4% 0%

Источник: данные «Циан.Аналитики».



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