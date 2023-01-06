Загородная недвижимость подрастила цену

Коттеджи в Подмосковье за год подорожали: по данным сервиса по продаже недвижимости ЦИАН, средняя стоимость загородного дома в 2022-м подросла почти на 5,5%. При этом участники рынка, опрошенные “Ъ FM”, утверждают, что факторов для роста цен не было. Чем можно объяснить такие результаты? И как будет развиваться ситуация на рынке загородного жилья в 2023-м? Об этом — Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Исследования компании ЦИАН проводилось в основном на рынке вторичного подмосковного жилья. По итогам декабря 2022 года, в течение которого было зафиксировано некоторое оживление, средняя стоимость загородного дома со всеми коммуникациями, пригодного для круглогодичного проживания, составила 30,7 млн руб. Главный же рывок спроса произошел, что вполне логично, в феврале-марте.

Ситуация на рынке первичного загородного жилья в Московской области отличалась от происходящего на вторичном, но в целом существенной динамики в течение года ни в одном, ни в другом сегменте не было. Не следует ожидать ее и в 2023 году, отметил руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов: «Если судить по вторичке, то действительно рост цен был минимальным. В 2023-м этот сегмент рынка тоже окажется под влиянием факторов общественно-политического характера, которые не дадут ценам особо меняться ни в ту, ни в другую сторону.

Если говорить про первичный рынок, то здесь данные другие. И его основной характеристикой является острый дефицит предложения в сегменте застройки, речь идет о коттеджах, особенно о таунхаусах. Это те сегменты, которые сейчас развиваются очень медленными темпами, потому что девелоперы не вкладывают в них деньги, опасаясь неопределенности. В итоге на рынке застаивается менее ликвидное, но более дорогое предложение. Это, в свою очередь, тянет среднюю цену вверх, но в рамках каждого конкретного проекта рост цен особо не заметен».

Дмитрий Таганов рассказал и о районах Подмосковья, где чаще всего заключались сделки купли-продажи: «Традиционно сегмент застройки преобладает на западных и северных направлениях, это Новая Рига, Дмитровка, Ленинградка и так далее. А вот сегмент, который большую часть рынка занимает, — земельные участки без подряда — традиционно тяготеет к менее престижным локациям, это юг, восток и юго-восток».

Положение в секторе элитной загородной недвижимости с точки зрения рыночной ситуации мало чем отличалось от ситуации в других сегментах, отметила управляющий партнер компании Yurgeneva Realty Елена Юргенева. По ее словам, суммы сделок с дорогими объектами в Подмосковье в 2022 году варьировались от 70 млн руб. до 100 млн руб. По мнению госпожи Юргеневой, в 2023 году показатель скорее всего останется прежним:

«На рынке элитного загородного жилья было несколько ярких всплесков в 2022 году. Пик спроса пришелся на март, когда имел место взрывной рост курса доллара. На этом фоне наблюдался ажиотажный спрос на все дома, на которые цена была указана в рублях. То есть все, что было в диапазоне 70-100 млн руб. на Рублевке, на Новой Риге, разлеталось просто со скоростью пирожков на вокзале. К апрелю на рынке остались практически только объекты, на которые цены были указаны в долларах. Далее спрос был стабильно низким на протяжении года. Произошел второй всплеск в сентябре, после объявления мобилизации. На этот раз речь шла об аренде жилья. А сейчас мы наблюдаем третий виток спроса, потому что опять рубль становится дешевле.

В 2023-м я ожидаю, что произойдет коррекция цен вниз, потому что никаких перспектив для роста сейчас нет».

Между тем, согласно данным ЦИАНа, средняя стоимость дачи в России в 2022 году выросла на 17% и достигла отметки в 3,5 млн руб. Под дачей при этом подразумеваются одноэтажные дома площадью от 50 кв. м до 500 кв. м непригодные для круглогодичного проживания

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