Против президента Перу Болуарте начали предварительное расследование из-за гибели протестующих

Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте и главы Минобороны Альберто Отаролы из-за гибели участников протестов, начавшихся после смены власти в стране в декабре 2022 года. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

Кроме того, отмечают в ведомстве, жалобы были поданы против бывшего министра внутренних дел Сесара Сервантеса. В отношении господина Сервантеса также начато предварительное расследование.

7 декабря бывшему президенту Перу Педро Кастильо объявили импичмент. В тот же день он был задержан полицией вместе с женой и детьми. Незадолго до этого господин Кастильо анонсировал масштабные политические изменения в стране и созвал новое чрезвычайное правительство.

В ходе начавшихся после этого протестов погибли по меньшей мере 18 человек. Протестующие требуют освобождения арестованного на 18 месяцев Педро Кастильо и отставки Дины Болуарте, которая заняла президентский пост вместо господина Кастильо.

Подробнее о смене власти в стране — в материале «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».

Милена Костерева