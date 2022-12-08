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Коммерсантъ FM
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Вице-президент Перу приняла присягу как новый глава государства

Вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу в качестве нового президента. Незадолго до этого прошлому президенту Перу Педро Кастильо объявили импичмент, он был задержан по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Новый президент будет занимать свой пост до 26 июля 2026 года.

«Клянусь во имя Бога, родины и всех перуанцев, что буду добросовестно исполнять обязанности президента республики, которые беру на себя в соответствии с конституцией Перу, с этого момента и до 26 июля 2026 года»,— заявила новый президент Перу, трансляция инаугурации велась на странице парламента в Twitter.

Экс-президент Перу Педро Кастильо, занимавший президентский пост с июня 2021 года, был задержан вместе с женой и детьми полицией 7 декабря. Незадолго до этого парламентарии объявили ему импичмент после того, как он анонсировал масштабные политические изменения в стране и созвал новое чрезвычайное правительство.

Педро Кастильо считает свое задержание «нарушением конституционного порядка». Из-за политической ситуации в Перу совет Организации американских государств (ОАГ) созвала срочное заседание.

Анастасия Ларина

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