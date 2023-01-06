Косовские сербы перекрыли дорогу после стрельбы устроенной албанцем

Жители поселка Готовуша на юге непризнанного Косова перекрыли дорогу после того, как вооруженный албанец открыл стрельбу по местным жителям. Ранения получили 21-летний молодой человек и 11-летний мальчик. Как передает телеканал Pink, 33-летний стрелок задержан.

Албанец стрелял в жителей деревни из движущегося автомобиля. 21-летний парень получил ранение руки, ребенка госпитализировали с простреленным плечом. Сразу после нападения местные сербы в знак протеста перекрыли дорогу между городами Штрпце и Урошевацем.

По неподтвержденной информации, задержанный является членом косовских сил безопасности. Он был доставлен в Урошевац для допроса.

Очередное обострение в Косово началось в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, населенный сербами. 10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста и начала строить на дорогах баррикады. На этом фоне Сербия переводила вооруженные силы в режим боевой готовности. Однако потом косовские сербы разобрали баррикады и пропустили полицию.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Президент Сербии организовал разбор баррикад».

Дарья Эрозбек