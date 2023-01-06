«Чебурашка» заработал миллиарды

Новый «Чебурашка» стал одним из самых кассовых отечественных фильмов в прокате. За пять дней он собрал более 2 млрд руб., став шестым российским проектом, который преодолел эту отметку. Причем в день премьеры картина заработала 225 млн руб., и это рекорд сборов для 1 января. Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко, прежде он участвовал в другом кассовом проекте — «Последний богатырь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yellow Фото: Yellow

Семейная комедия рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, при этом по сюжету он реальный зверек, который приехал из джунглей. Лента авторам удалась, поэтому и стала успешной, отметил кинокритик Роман Григорьев: «Фильм получился симпатичным и милым. Он оправдал ожидания старшего поколения и пришелся по вкусу маленьким зрителям. Конечно, сильно прокату картины помогло отсутствие сильных конкурентов на экранах. Вместе с тем как ни раздвигай сетку проката, как ни рекламируй из каждого утюга какой угодно фильм, если он плохой, то ничего не сработает.

В России могут хорошо делать подобные мультипликационные фильмы. Вот с полнометражными художественными картинами у нас проблема».

Конкурент «Чебурашки» в новогоднем прокате — мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 5». Но считать его главным блокбастером все же нельзя, говорят кинокритики. По их мнению, соперников у «Чебурашки» в январские каникулы не было. Впрочем, таких сборов эксперты все равно не прогнозировали: в большинстве предпраздничных прогнозов утверждалось, что новогодняя касса в лучшем случае остановиться на отметке 2 млрд руб.

Желание российских зрителей увидеть большую семейную премьеру недооценили, убежден гендиректор российского представительства компании Comscore Роман Исаев: «Хорошего фильма для семейного просмотра за последний год российская аудитория не видела. Так что она соскучилась по таким проектам, достойным просмотра в кино, тем более в период новогодних праздников. Поэтому все сложилось довольно удачно, кроме того, у картины была сильная рекламная кампания.

Для отрасли это в целом замечательный сигнал — зрители хотят ходить в кино. Главное, чтобы был достойный контент.

К сожалению, фильмов с потенциалом сборов даже до 1 млрд руб. у нас предвидится крайне мало. А, как известно, кинопрокату, чтобы поддерживать свою жизнеспособность, нужен один "миллиардер" в месяц, то есть 10-12 в году».

Между тем больших сборов кинокритики также ожидают от нового фильма Гая Ричи «Операция фортуна: Искусство побеждать», который должен выйти на экраны 12 января. Причем изначально премьера была запланирована на 5 января, но, как считают некоторые критики, сдвинули её как раз из-за выхода «Чебурашки».

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Иван Хорушевский