Релизы померятся сборами

Российские кинотеатры вступили в главную новогоднюю битву сезона. Среди основных премьер праздников отечественные релизы «Чебурашка», «Иван Царевич и Серый волк» и «Непослушник». В этом году, как заявили “Ъ FM” аналитики кинорынка, общие кассовые сборы по итогам январских каникул будут значительно ниже, чем в 2022-м. Какие фильмы заработают больше остальных? Об этом Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новогодняя битва по-русски — примерно так можно описать этот зимний сезон в кинотеатрах. В связи с тем, что Россия осталась без блокбастеров, вся надежда на отечественные проекты. И если для российских продюсеров, которые смогут больше заработать, это плюс, то для прокатчиков все не так радужно. Не все готовы идти смотреть отечественное кино, говорят аналитики рынка.

Влияют на ситуацию уменьшенные рекламные кампании и низкая покупательная способность аудитории, отмечает генеральный директор Comscore Роман Исаев: «Недобор относительно прошлого года ожидается в пределах 20%. Новогодняя касса будет больше 1 млрд руб. — это понятно, а будет это 2 млрд руб. или 3 млрд руб. — вопрос, амплитуда колебаний очень велика. В анимации в этом году представлены "Иван Царевич и Серый волк 5", "Маша и Медведь". Новогодняя романтическая комедия "Елки-иголки", вторая часть "Непослушника".

Из зарубежного контента — "Белль и Себастьян". Более масштабный для семейной публики — "Чебурашка" от "Союзмультфильма", но, к сожалению, многие не находят того любимого героя. Отзывы, которые есть на данный момент, неоднозначны. Цифры в превью достаточно разочаровывающие. Так или иначе, это главный фильм новогодней битвы, и собрать он должен больше всех».

По прогнозам издания «Бюллетень кинопрокатчика», «Чебурашка» может собрать до 2 млрд руб. В фильме вместо крокодила появляется садовник Гена, которого играет Сергей Гармаш, а Чебурашка нарисован с помощью компьютерных технологий.

После выхода трейлера на YouTube пользователи раскритиковали авторов за плохо прорисованного Чебурашку. Многие жалуются, что графика фильма напоминает начало 2000-х. И если в летнем трейлере главный герой был милым и пушистым, то в зимнем — переделанном — варианте он выглядит уж слишком нереалистично. Любитель апельсинов приобрел более агрессивный окрас и стал выглядеть как игрушка.

Из-за довольно скудного выбора многие из тех, кто привык ходить на премьеры в начале января, на этот раз откажутся от традиции, говорит главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев: «В прошлом году значительную часть кассы генерировал "Человек-паук". В этом даже фильм "Операция “Фортуна”: Искусство побеждать" выйдет только после окончания новогодних праздников.

Будет такой междусобойчик отечественных релизов. Есть аудитория, которая принципиально не смотрит российское кино, и для нее нет никакого предложения, за исключением, может быть, фильма "Новая игрушка". Это французская лента, такие у нас не собирают существенной суммы, если это не Люк Бессон. Сборы по сравнению с 2021 годом снизятся на 25-30%. Касса российских кинотеатров составит примерно 2,5 млрд руб.»

В прошлом году сборы с 1 по 8 января составили 3,5 млрд руб. И тогда, несмотря на зарубежные хиты — «Человека-паука» и «Зверопой 2», самым кассовым все равно стал российский «Последний богатырь». За праздники он заработал около 1,4 млрд руб., а за все время проката — более 2 млрд руб.

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Анна Маргулис