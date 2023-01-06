Теплая зима пришла на помощь Европе

В Европе средняя температура в январе может достичь максимального показателя за последние годы, пишет агентство Bloomberg. Новогодняя ночь в некоторых странах ЕС стала рекордно теплой за всю историю наблюдений. Так, например, случилось в Праге, где воздух прогревался до 19 градусов. До середины января температура на несколько градусов выше нормы ожидается во Франции и Германии. Это позволило странам сильно сократить использование газа, подчеркивает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darrin Zammit Lupi, Reuters Фото: Darrin Zammit Lupi, Reuters

На этом фоне газ в Европе подешевел до показателей сентября 2021 года. В моменте топливо торговалось по цене ниже $700 за 1 тыс. куб. м, что в пять раз ниже максимумов прошлого года, и в 2,5 раза меньше согласованного Евросоюзом потолка цен, который начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Пока для Европы реализуется один из лучших сценариев, но в Берлине не исключают, что ситуация может измениться в худшую сторону, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Германии Андрей Урбан:

«Зима 2023 года может установить новый рекорд по теплу в стране. В некоторых регионах ртутный столбик поднимался до +20 градусов. Во Франкфурте-на-Майне, например, было 16 градусов тепла в новогоднюю ночь, что на 10 градусов выше трехсотлетней нормы.

Вообще столь теплой зимы в Германии не было с начала измерений в 1881 году. Температура на улице выше среднестатистической на пять-шесть градусов, так что наполняемость газовых хранилищ в Германии не снижается, а, напротив, повышается.

Вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек сообщил, что на протяжении последних двух недель из резервуаров отбиралось меньше голубого топлива, чем туда закачивалось. Газовые хранилища заполнены более чем на 90%. Господин Хабек также выразил осторожный оптимизм, заявив, что у Германии появилась надежда пройти зимний сезон без российского газа. Половина немецких домохозяйств отапливается газом, так что отсутствие морозов и сугробов в этом году особо радует простых немцев. У большинства термостаты установлены на привычный режим в 21 градус. Однако, если верить синоптикам, к всеобщей экономии придется вернуться после 17 января, когда Германию может накрыть холодный фронт. В свою очередь, глава Центра европейских экономических исследований в Мангейме Ахим Вамбах призывает оставаться начеку, так что немецкому правительству не стоит расслабляться».

«Газпром» остановил прокачку по «Северному потоку-1», основному газопроводу в Европу, в конце августа 2022 года. Компания объясняла это необходимостью ремонта турбин, который невозможно провести из-за санкций. В Европе такие действия называли энергетическим шантажом, а аргументы надуманными. Тогда же российский концерн заявил, что, согласно консервативным оценкам, зимой газ может стоить дороже $4 тыс. за 1 тыс. куб. м. При этом Еврокомиссия еще в ноябре признала, что в странах региона началась рецессия.

Так какие перспективы у Европы этой зимой? “Ъ FM” обсудил это со старшим научным сотрудником Финансового университета Станиславом Митраховичем: «Германия уже признается, что часть своей промышленности она принесла в жертву текущим обстоятельствам. Ответ на вопрос, является ли это проблемой или нет, целиком зависит от той оптики, с помощью которой вы на это смотрите. Если для вас, например, главное показать, что Россия не имеет большого влияния на Европу, то налицо свидетельство того, что у Москвы нет такого рода инструментов, чтобы в обозримые сроки заставить ЕС поменять санкционный политический курс или изменить мнение по украинскому вопросу.

Если на это смотреть с точки зрения долгосрочной конкурентоспособности европейской экономики в соотношении с экономикой США и Китая по отдельным отраслям — металлургии, химии, машиностроения — то здесь отказ от 20% потребления газа выглядит как уступка этим конкурентам. Соответствующие прогнозы, которые есть уже даже на Западе, гласят, что с 2025 года Европейский союз превращается в нетто-импортера автомобилей. И это, наверное, все-таки проблемная ситуация.

Что касается погоды, то нет же эффективных методов ее прогнозирования на долгий срок. Могут быть заморозки в следующем месяце, а могут быть через год. Поэтому, конечно, Европа пройдет текущую зиму более или менее комфортно.

А что касается долгосрочных экономических ущербов, которые несет регион, в перспективе это проблема.

И хотя бы небольшое отклонение в сторону температурных показателей, спроса на энергоресурсы в Китай может изменить все равновесие, поменять все уравнение. И меняться оно будет и в смысле энергетики, и в смысле экономики, и в смысле политических последствий».

Тем временем инфляция в Еврозоне в декабре оказалась ниже ожиданий экономистов, к концу года замедлившись до 9,2%. Таким образом, согласно данным Евростата, впервые с августа она снизилась до однозначных показателей.

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Даниил Бабкин