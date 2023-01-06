Reuters: TikTok приостановила набор сотрудников для сделки с США

Социальная сеть TikTok приостановила процесс найма консультантов, которые должны были помочь реализовать сделку по безопасности с властями США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

TikTok (соцсетью владеет китайская ByteDance) последние три года пытается убедить Вашингтон в том, что личная информация американцев в безопасности, а ее контент не принадлежит Коммунистической партии Китая или какой-либо другой аффилированной организации.

Президент Джо Байден отменил указ о запрете TikTok в США, изданный его предшественником Дональдом Трампом. Однако переговоры по возможной сделке по безопасности продолжились. Как сообщает Reuters, она может избавить ByteDance от необходимости продавать TikTok.

Сервис разработал программу, призванную заверить Вашингтон в том, что социальная сеть будет соблюдать соглашение о безопасности. По словам собеседников агентства, программа включает в себя найм нескольких специалистов, которые будут отвечать за удаление пользовательских данных в США на существующих серверах TikTok после перехода на Oracle Corp. Оплачивать работу этих сотрудников будет TikTok. При этом соцсеть должна будет отчитываться об их работе перед американскими чиновниками.

TikTok разослала предложения по некоторым из этих позиций в начале декабря. По словам источников Reuters, из-за неудачи в сделке сервис в конце прошлого месяца сообщил претендентам, что процесс найма приостановлен. Один из собеседников агентства уточнил, что в своем заявлении соцсеть сослалась на «последние события», не вдаваясь в подробности.

В декабре Сенат США одобрил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование сервиса было запрещено госслужащим ряда американских штатов. The Wall Street Journal писала, что главной целью Вашингтона является принудительная смена владельца TikTok. Американские власти считают, что Пекин использует соцсеть для шпионажа и политического влияния.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Америка рвет китайские сети».

Дарья Эрозбек