В аппарате Эрдогана ожидают ухудшения ситуации на Украине

Пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын считает, что в ближайшие месяцы ситуация на Украине, вероятно, обострится. Он не уточнил, на основе чего турецкая сторона сделала подобные выводы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ибрахим Калын

Фото: Murad Sezer / Reuters Ибрахим Калын

Фото: Murad Sezer / Reuters

«Больше войн означает больше разрушений и более глубокий и продолжительный кризис. Это никому не идет на пользу»,— написал господин Калын у себя в Twitter.

Он отметил, что Турция на фоне эскалации конфликта продолжит содействовать прекращению огня, переходу к переговорному процессу, обмену пленными и экспорту зерна.

Вчера, 5 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому посредничество в урегулировании конфликта на Украине. По мнению господина Эрдогана, призывы к переговорам должны поддерживаться «односторонним прекращением огня».

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников