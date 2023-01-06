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Коммерсантъ FM
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В аппарате Эрдогана ожидают ухудшения ситуации на Украине

Пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын считает, что в ближайшие месяцы ситуация на Украине, вероятно, обострится. Он не уточнил, на основе чего турецкая сторона сделала подобные выводы.

Ибрахим Калын

Ибрахим Калын

Фото: Murad Sezer / Reuters

Ибрахим Калын

Фото: Murad Sezer / Reuters

«Больше войн означает больше разрушений и более глубокий и продолжительный кризис. Это никому не идет на пользу»,— написал господин Калын у себя в Twitter.

Он отметил, что Турция на фоне эскалации конфликта продолжит содействовать прекращению огня, переходу к переговорному процессу, обмену пленными и экспорту зерна.

Вчера, 5 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому посредничество в урегулировании конфликта на Украине. По мнению господина Эрдогана, призывы к переговорам должны поддерживаться «односторонним прекращением огня».

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

Военная операция на Украине

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