Bloomberg: Китай закупает нефть, которую хотели импортировать страны Европы

Китай закупает сырую нефть, которая обычно направляется в Европу, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. По их информации, Пекин уже закупил 5 млн баррелей преимущественно нефти из Казахстана.

Bloomberg также отмечает, что китайский нефтетрейдер Unipec закупил не менее 2 млн баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup для погрузки в январе.

Закупаемая Китаем нефть, пишет Bloomberg, важна для стран Европы, которые сократили ее закупки у России в 2022 году. Так, с 5 декабря было введено эмбарго на российскую нефть, а также вступил в силу потолок цен на российские поставки ресурса ($60 за баррель). В связи с этим Европа нуждается в альтернативных источниках поставок, особенно учитывая возрастающий спрос на нефть.

Потолок цен на российскую нефть был согласован странами Евросоюза, G7 и Австралией. В ответ президент России Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прописывается потолок цен. Исключения возможны в случае специального разрешения главы государства. С 5 февраля также вступает в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты.

Подробнее об ответе России на введение потолка цен — в материале «Ъ» «Потолок им не указ».

Лусине Баласян