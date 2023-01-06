СБУ завершила обыски в храмах и монастырях УПЦ

«Контрразведывательные мероприятия» Службы безопасности Украины (СБУ), которые проводились на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, завершены. Служба отчиталась о проведении обысков на объектах в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.

В СБУ сообщили об обнаружении библиотек с «прокремлевской литературой», агитационных листовок запрещенных на Украине политических партий и атрибутики с российской символикой. Уточняется, что в монастыре в Ровенской области сотрудники СБУ нашли пропагандистские материалы возглавляемого Виктором Медведчуком общественного движения (вероятно, имеется в виду «Украинский выбор»).

«Все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу»,— говорится в Telegram-канале СБУ. Секретарь Кировоградской епархии подозревается в нарушении статьи Уголовного кодекса Украины о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной и религиозной принадлежности.

С осени 2022 года СБУ регулярно проводила проверки объектов УПЦ, руководство которой украинские власти подозревают в сотрудничестве с Россией. 21 декабря глава СБУ Василий Малюк сообщил о возбуждении 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

О ситуации вокруг УПЦ — в материале «Ъ» «Московская отповедь».

Андрей Сапожников