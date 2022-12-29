СБУ проводит вторую за день проверку объектов УПЦ

Cлужба безопасности Украины (СБУ) провела «контрразведывательные мероприятия» на территории Криворожской епархии Украинской православной церкви (УПЦ). Это вторая проверка храмов УПЦ за сегодняшний день. Ранее сотрудники СБУ провели обыски на семи объектах УПЦ в Хмельницкой области.

Как сообщило управление СБУ по Днепропетровской области в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta), обыски на территории Криворожской епархии провели в епархиальном управлении, в трех храмах и монастыре в Кривом Роге. В мероприятиях участвовали украинские силовые ведомства. Они выявляли признаки подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде.

Управление СБУ по Хмельницкой области ранее сегодня, 29 декабря, сообщало в Facebook, что сотрудники ведомства провели обыски в двух монастырях и пяти храмах. Обыски проводились совместно с полицией. Проверка организована из-за подозрения местных священнослужителей в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

СБУ регулярно проводит «контрразведывательные мероприятия» по выявлению российского влияния на УПЦ. Так, 14 декабря сообщалась о проверках на 19 объектах УПЦ. 21 декабря глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в отношении священников УПЦ возбуждено 50 уголовных дел. По его словам, ведомство вычищает «российских агентов». В Верховной раде рассматривают запрет деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на Украине. УПЦ объявила о полной независимости от РПЦ в мае.

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Лусине Баласян