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Коммерсантъ FM
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СБУ: на Украине возбуждено 50 уголовных дел против священников УПЦ

Против священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было возбуждено более 50 уголовных дел, заявил глава Служба безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. СБУ вычищает «российских агентов», в том числе из среды УПЦ, заявил он.

«У нас более 50 уголовных дел, по состоянию на сегодняшний день, 19 подозрений, пять приговоров в суде и так далее»,— прокомментировал глава СБУ в интервью телеканалу «1+1» ситуацию вокруг УПЦ (цитата по «РИА Новости»). Необходимо вычистить всю ту среду вражеских "кротов" в рясах, пояснил Василий Малюк.

СБУ вычищает «российских агентов», отметил он. «Если человек в рясе и с кадилом — это не является смягчающим обстоятельством при совершении преступления, как и отягчающим. Например, как корректировщик в рясе, который по мирным кварталам наводил огонь. Суд ему дал 12 лет. Мы его поменяли, он уже поехал к врагу, подтвердив свою принадлежность к их спецслужбе»,— заявил господин Малюк (цитата по Telegram-каналу СБУ).

Ранее СБУ сообщала, что проводит «контрразведывательные мероприятия» на 19 объектах канонической УПЦ. Обыски прошли в восьми областях страны, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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Мария Федотова

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