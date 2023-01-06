Рождественские службы пройдут в 308 храмах екатеринбургской епархии

Богослужения на Рождество Христово пройдут в 308 храмах екатеринбургской епархии, объединяющей приходы и монастыри в юго-западной части Свердловской области, в ночь с 6 на 7 января, сообщила пресс-служба администрации города.
Ново-Тихвинский женский монастырь
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Начало богослужений назначено на 23:00 6 января. Самыми крупными из них являются:
- Храм Рождества Христова (улица Машиностроителей, 4а)
- Вознесенское архиерейское подворье (улица Клары Цеткин, 11)
- Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (улица Вильгельма де Генина, 61)
- Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира (улица Чкалова, 244)
В Храме-на-Крови (улица Царская, 10) всенощное бдение начнется 6 января в 17:00 и повторится в 23:30 в более лаконичном варианте. По ее окончании начнется праздничная литургия. На следующий день в 7:00 священнослужители проведут раннюю литургию в «расстрельной комнате», в нижнем приделе храма, а в 9:00 начнется поздняя Божественная литургия. В 17:00 в Храме-на-Крови архиерей поздравит верующих с праздником.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева)
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В Свято-Троицком кафедральном соборе (улица Розы Люксембург, 57) божественную литургию, которая начнется 6 января в 23:30, возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Трансляция литургии будет вестись на телеканале «Союз» и на его интернет-портале, YouTube-канале и аккаунтах в социальных сетях.
Напомним, с 6 по 7 января патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения военной операции. После этого президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения и призвал украинскую сторону поступить так же. Однако Зеленский предложенное Путиным рождественское перемирие отверг.