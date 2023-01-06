Рождественские службы пройдут в 308 храмах екатеринбургской епархии

Богослужения на Рождество Христово пройдут в 308 храмах екатеринбургской епархии, объединяющей приходы и монастыри в юго-западной части Свердловской области, в ночь с 6 на 7 января, сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ново-Тихвинский женский монастырь

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ново-Тихвинский женский монастырь

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Начало богослужений назначено на 23:00 6 января. Самыми крупными из них являются:

Храм Рождества Христова (улица Машиностроителей, 4а)

Вознесенское архиерейское подворье (улица Клары Цеткин, 11)

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (улица Вильгельма де Генина, 61)

Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира (улица Чкалова, 244)

В Храме-на-Крови (улица Царская, 10) всенощное бдение начнется 6 января в 17:00 и повторится в 23:30 в более лаконичном варианте. По ее окончании начнется праздничная литургия. На следующий день в 7:00 священнослужители проведут раннюю литургию в «расстрельной комнате», в нижнем приделе храма, а в 9:00 начнется поздняя Божественная литургия. В 17:00 в Храме-на-Крови архиерей поздравит верующих с праздником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свято-Троицком кафедральном соборе (улица Розы Люксембург, 57) божественную литургию, которая начнется 6 января в 23:30, возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Трансляция литургии будет вестись на телеканале «Союз» и на его интернет-портале, YouTube-канале и аккаунтах в социальных сетях.

Напомним, с 6 по 7 января патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения военной операции. После этого президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения и призвал украинскую сторону поступить так же. Однако Зеленский предложенное Путиным рождественское перемирие отверг.

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Диана Сунагатуллина