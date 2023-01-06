Лучшие материалы «Ъ-СПб» об обществе и политике за 2022 год

Редакция «Ъ-СПб» собрала наиболее интересные материалы об обществе и политике за 2022 год. Как принимали и приостанавливали закон о КРТ (реновации), открывали «ЧВК Вагнер Центр» и сможет ли Петербург «доехать» до плана в 300 км велодорожек к 2030 году читайте в нашей подборке.

Праздничная НЭОжиданность

Петербургский регоператор по обращению с отходами столкнулся с проблемами

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Старт «мусорной» реформы и начало работы в Петербурге регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — АО «Невский экологический оператор» (НЭО) — ознаменовались мусорным коллапсом в нескольких районах города. Петербуржцы с первых дней нового года засыпали жалобами компанию и все причастные к этой проблеме организации. Эксперты говорили об изначально неверном целеполагании, мешающем компании в эффективном осуществлении мусорной реформы. В НЭО возникшие проблемы объясняли рядом негативных факторов.

Клеймя нацистов

Единороссы переизбрали политсовет

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1 марта петербургские единороссы собрались на 36-ю конференцию, чтобы переизбрать региональный политсовет, а также утвердить Сергея Боярского на должности секретаря отделения на пять лет. Львиную долю выступлений единороссы отвели рассказам про отправку 20 тонн гуманитарного груза на Донбасс и проклятиям в адрес «украинских нацистов», с которыми сражается русский солдат. Президиум политсовета обновился на две трети.

Клуб по революционным интересам

Нацболы и социалисты рассказали, где они были восемь лет

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Партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» и РКРП в марте собрали сторонников и экспертов для обсуждения ситуации в Украине. Мероприятие, после трех отказов в предоставлении площадки, прошло в офисе социалистов. Участники рассказали о том, как побывали на Донбассе, как правильно бить нацистов, и подумали о создании политического блока для получения трибуны. Корреспондент «Ъ-СПб» побывал на конференции под пристальным взглядом гипсового Ленина.

«Дети с активной гражданской позицией»

Журналисты «Ъ-СПб» посмотрели, как открывался «ЧВК Вагнер Центр»

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4 ноября состоялось открытие «ЧВК Вагнер Центра» в здании бывшего делового комплекса «Морская столица» на Зольной, 15. Мероприятие обошлось без торжественной программы, однако гости смогли пообщаться с экспертами на тему ЛГБТ, проигранной информационной войны и роли пропаганды в современном российском обществе. Дети из Петербурга по телемосту общались со своими сверстниками из Луганска в рамках первого детского конгресса «Дети за мир!», слушая рассказы об «украинских нацистах». А по холлу центра разносились строчки песни Вики Цыгановой «Вагнер»: «В сердце только война и безумное танго смерти».

Заморозка «Весны»

Молодежное оппозиционное движение суд признал экстремистским

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Петербургский городской суд 6 декабря удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала признать политическое движение «Весна» (внесено в реестр иноагентов) экстремистским. Оно было последним, кто организовывал антивоенные митинги в России. Прокуратура отметила, что его действия направлены «на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя». Эксперты говорят, что теперь сторонникам движения и тем более участникам, даже бывшим, следует быть осторожнее.

«Для этого мы вас позвали. А могли бы и не звать»

Как в Петербурге прошло первое заседание общественного штаба по реновации

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В Белом зале Мариинского дворца в конце сентября состоялось первое заседание Общественного штаба по реновации, председателем которого стал Александр Бельский, спикер Законодательного собрания Петербурга. Несмотря на технический характер встречи, общественники чуть не сорвали мероприятие, испугав депутатов требованиями об отмене закона о реновации.

Реновационную тревожность поставили на паузу

Петербургский парламент проголосовал за приостановку до 2024 года отдельных положений закона о реновации

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект о приостановлении до 2024 года нашумевшего закона о комплексном развитии территорий, называемого в Северной столице законом о реновации. Инициатива, как и сам закон, была внесена губернатором Петербурга Александром Бегловым. Ранее петербуржцы подали иск против губернатора и правительства города, требуя отмены закона. В ситуацию также вмешалось ГСУ СК по Петербургу с подачи главы СК Александра Бастрыкина. Приостановку позитивно оценивают как депутаты, проголосовавшие за закон, так и те, кто был против него, но политологи считают, что Смольный не признал поражение и лишь взял тайм-аут.

На свободе был один, и тот сбежал

Фигуранта дела «о фейках об армии» объявили в розыск

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Выборгский районный суд 29 сентября заочно арестовал и объявил в розыск активиста Бориса Романова, который подозревается в распространении недостоверных сведений о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Он трижды не явился на заседания суда. При этом господин Романов был единственным обвиняемым по этой статье в Петербурге, кого выпустили из СИЗО. Эксперты полагают, что суды могут «закрыть лазейку» для политических активистов, исключив мягкие меры пресечения, но напоминают, что это будет противоречить и духу, и букве закона.

Градозащитники просят «Газпром» раскошелиться

Депутаты намерены расширить список тем для размещения социальной рекламы

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Ряд общественных и градозащитных организаций Санкт-Петербурга опубликовали вчера открытое обращение к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой поддержать ремонт ценных исторических зданий города. При этом градозащитники заявляют, что не перестанут бороться со спорными проектами компании, но рассчитывают на гражданскую сознательность господина Миллера как почетного гражданина Петербурга. Правда, эту инициативу поддержали далеко не все градозащитники.

По «правовому нигилизму» ударят плакатом

Депутаты намерены расширить список тем для размещения социальной рекламы

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Парламентарии Петербурга на заседании Законодательного собрания предложили расширить перечень тем для социальной рекламы, на разработку и размещение которой выделяются средства из бюджета города. Авторы инициативы предложили выдавать гранты на рекламу, которая поможет развитию правовой грамотности и правосознанию граждан. Первое чтение законопроект прошел успешно. Однако, по мнению некоторых депутатов, повышать правовую грамотность жителей города нужно не с помощью плакатов.

Велодорожки в Петербурге не доезжают до плана

Намерения Смольного увеличить количество велосипедных полос к 2030 году до 300 км кажутся невыполнимыми

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До 2030 года правительство Санкт-Петербурга планирует увеличить протяженность велодорожек в городе до 300 км, сообщила в минувшую пятницу пресс-служба Смольного. В этом году город обустроил более 9 км новых веломаршрутов. Такими темпами до намеченного плана Петербург на велосипедах точно не доедет, подсчитали эксперты.

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