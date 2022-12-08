По «правовому нигилизму» ударят плакатом

Парламентарии Петербурга на заседании Законодательного собрания предложили расширить перечень тем для социальной рекламы, на разработку и размещение которой выделяются средства из бюджета города. Авторы инициативы предложили выдавать гранты на рекламу, которая поможет развитию правовой грамотности и правосознанию граждан. Первое чтение законопроект прошел успешно. Однако, по мнению некоторых депутатов, повышать правовую грамотность жителей города нужно не с помощью плакатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вчера, 7 декабря, депутаты ЗакСа рассмотрели изменения в закон «О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы». Авторы законопроекта, четверо депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия», предложили выдавать гранты на производство и размещение социальной рекламы на тему правовой грамотности. В пояснительной записке парламентарии отметили, что новое тематическое направление поспособствует «формированию высокого уровня правовой культуры населения, традиций уважения к закону и правопорядку, добропорядочности как преобладающей модели социального поведения, преодолению правового нигилизма в обществе».

В 2022 году из бюджета города было выделено 8,1 млн рублей на производство и размещение социальной рекламы. Такая же сумма запланирована на 2023, 2024 и 2025 годы. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). На данный момент гранты предназначены для проектов по следующим направлениям: профилактика СПИДа и других опасных инфекционных заболеваний; профилактика преступлений против личности; гармонизация межнациональных отношений; патриотическое воспитание, укрепление воинских и гражданских традиций. Всего на сайте администрации Санкт-Петербурга комитетом по печати и взаимодействию со СМИ выложены макеты для рекламы по десяти направлениям. Для их размещения в городе выделено 5% от установленных рекламных конструкций.

Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол заметил, что, учитывая социальную ответственность операторов наружной рекламы, город, как правило, использует для этих целей в среднем до 10% от установленных конструкций. Кроме того, соответствующая информация размещается на телевидении, радио, в медиаресурсах правительства города. Социальные ролики транслируют также в общественном транспорте.

«Реклама по той теме, о которой мы говорим, может содержать в себе небольшие тезисы, например, "внимательно читайте договор перед тем, как подписывать" или "незнание законов не освобождает от ответственности". Возможно, такая реклама будет содержать юридические тексты, для формирования которых понадобится работа юристов»,— рассказал один из авторов идеи депутат партии «Единая Россия» Денис Четырбок. По его словам, инициатива уже была рассмотрена на заседании профильной комиссии по образованию и поддержана губернатором города.

По мнению господина Рябовола, в рекламе на правовую тему нужно будет указать путь и доступность ресурсов, где человек может найти ответы на интересующие вопросы или ссылки на документы, где с ними можно ознакомиться. Законопроект одобрили 47 депутатов, не голосовали — трое. Впрочем, несмотря на почти единогласное решение, без громких выступлений обсуждение не обошлось.

Критически отнесся к воспитанию граждан через плакаты депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он отметил, что развивать правосознание общества нужно не при помощи социальной рекламы, а соблюдением законных прав граждан. По его мнению, нужно менять репрессивные законы, а не расклеивать плакаты, призывающие эти законы уважать. «Добропорядочные граждане, реализуя свое конституционное право на свободу собраний и свободы выражения мнений, проводят уличные акции или высказывают свое критическое мнение о политике властей, в том числе — о специальной военной операции. Им на это отвечают задержаниями, административными и уголовными делами о "дискредитации" и "фейках". А в судах выносят абсурдные решения, такие, как, например, по делу моего коллеги Александра Шишлова. Добропорядочные граждане видят, как, нарушая закон, разрушают исторические здания, а чиновники с наглой улыбкой отвечают, что все по закону. Правда, потом выясняется, что все-таки это было незаконно. Репрессивные законы, карающие за свободу мнений, действуют в стране начиная с марта этого года. Вот что ведет к росту правового нигилизма. Это не компенсировать никакой социальной рекламой»,— высказался господин Вишневский перед депутатами.

Его выступление прервал председатель ЗакСа Александр Бельский, выключив микрофон и поинтересовавшись, какое отношение это имеет к социальной рекламе. Однако депутат все-таки завершил свою речь. После выступления господина Вишневского господин Бельский неожиданно сообщил, что в зале заседания находится делегация молодежного парламента Донецкой Народной Республики.

Надежда Ярмула